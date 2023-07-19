Резніков про F-16 для України: Оптимістично думаю, що це наступний рік

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Україна отримає винищувачі F-16 наступного року. Про це міністр повідомив на пресконференції, присвяченій антикорупційній політиці у секторі оборони під час війни.

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Резніков підкреслив, що Україна отримає літаки F-16.

"З огляду на готовність інфраструктури, пілотів й інженерів, партнери ухвалюватимуть рішення щодо їхнього надання", – сказав глава Міноборони.

Він нагадав, що нещодавно Україна та 11 країн-партнерів підписали меморандум про навчання українських льотчиків на американських винищувачах, а це означає, що пілоти та інженери-техніки навчатимуться у кількох країнах паралельно.

"Ми ж тут, в Україні, робитимемо своє "домашнє завдання": оцінимо спроможності наших аеродромів, де використовуватимуться літаки, і зробимо інфраструктуру для них (укриття, забезпечення, заправні станції тощо). Щойно будуть готові інфраструктура й пілоти, спроможні виконувати бойові завдання, а інженери будуть готові цю техніку обслуговувати, в цей момент партнери ухвалюватимуть рішення: "Ok, тепер літаки!" Тому це трішки забере часу. Оптимістично думаю, що це наступний рік", – заявив Резніков.

15 липня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що десятки льотчиків уже готові вирушити до Польщі, Румунії, Нідерландів, Данії, Великої Британії та інших країн навчатися пілотування F-16.

16 липня у Білому домі підтвердили, що США дали згоду на навчання українських льотчиків на F-16.

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