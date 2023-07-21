Україна може отримати F-16 до кінця року – Білий дім
21.07.2023, 06:13
Джон Кірбі (Фото: EPA)
Україна може отримати винищувачі F-16 до кінця року. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в інтерв'ю Fox News.
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"Найімовірніше, F-16 прибудуть в Україну до кінця року. Однак ми не вважаємо, що F-16 самі собою можуть змінити ситуацію на полі бою", – сказав Кірбі.
Він додав, що Україна гостро потребує більшої кількості артилерійських боєприпасів.
- 15 липня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що десятки льотчиків уже готові вирушити до Польщі, Румунії, Нідерландів, Данії, Великої Британії та інших країн на навчання пілотування F-16.
- 16 липня у Білому домі підтвердили, що США дали згоду на навчання українських льотчиків на F-16.
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