Україна може отримати F-16 до кінця року – Білий дім

Україна може отримати винищувачі F-16 до кінця року. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в інтерв'ю Fox News.

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"Найімовірніше, F-16 прибудуть в Україну до кінця року. Однак ми не вважаємо, що F-16 самі собою можуть змінити ситуацію на полі бою", – сказав Кірбі.

Він додав, що Україна гостро потребує більшої кількості артилерійських боєприпасів.

15 липня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що десятки льотчиків уже готові вирушити до Польщі, Румунії, Нідерландів, Данії, Великої Британії та інших країн на навчання пілотування F-16.

16 липня у Білому домі підтвердили, що США дали згоду на навчання українських льотчиків на F-16.

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