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Україна може отримати F-16 до кінця року – Білий дім

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 06:13
Україна може отримати F-16 до кінця року – Білий дім - Фото
Джон Кірбі (Фото: EPA)

Україна може отримати винищувачі F-16 до кінця року. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в інтерв'ю Fox News.

"Найімовірніше, F-16 прибудуть в Україну до кінця року. Однак ми не вважаємо, що F-16 самі собою можуть змінити ситуацію на полі бою", – сказав Кірбі.

Він додав, що Україна гостро потребує більшої кількості артилерійських боєприпасів.

  • 15 липня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що десятки льотчиків уже готові вирушити до Польщі, Румунії, Нідерландів, Данії, Великої Британії та інших країн на навчання пілотування F-16.
  • 16 липня у Білому домі підтвердили, що США дали згоду на навчання українських льотчиків на F-16.

Читайте також: Резніков про F-16 для України: Оптимістично думаю, що це наступний рік

Наталія Медведєва
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