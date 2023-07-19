UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Важность защиты портов Украины растет на фоне выхода России из зерновой сделки – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2023, 23:52
Важность защиты портов Украины растет на фоне выхода России из зерновой сделки – Белый дом - Фото
Карин Жан-Пьер (Скриншот видео)

В новом пакете военной помощи Украине, который объявило Министерство обороны США, есть средства, способные помочь укрепить безопасность украинских портов. Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

Спикер рассказала об общем содержании нового оборонного пакета США для Украины и особо подчеркнула предоставление оборудования, которое поможет украинцам защищать свои порты.

"Важность этих возможностей будет расти, особенно сейчас, когда Россия вышла из зерновой сделки и возобновила атаки на портовые города, которые мы увидели за последние два дня", – отметила представительница Белого дома.

В новом пакете военной помощи, объявленном сегодня Пентагоном, Украине передают дополнительные средства ПВО, артиллерийские снаряды, дроны, средства борьбы с дронами и многое другое.

Читайте также: Россия обстреливает порты Одессы: что могут сделать Запад и Эрдоган для зернового коридора

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войназернобелый домвоенная помощьпорты
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 