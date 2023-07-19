Важность защиты портов Украины растет на фоне выхода России из зерновой сделки – Белый дом

В новом пакете военной помощи Украине, который объявило Министерство обороны США, есть средства, способные помочь укрепить безопасность украинских портов. Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

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Спикер рассказала об общем содержании нового оборонного пакета США для Украины и особо подчеркнула предоставление оборудования, которое поможет украинцам защищать свои порты.

"Важность этих возможностей будет расти, особенно сейчас, когда Россия вышла из зерновой сделки и возобновила атаки на портовые города, которые мы увидели за последние два дня", – отметила представительница Белого дома.

В новом пакете военной помощи, объявленном сегодня Пентагоном, Украине передают дополнительные средства ПВО, артиллерийские снаряды, дроны, средства борьбы с дронами и многое другое.

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