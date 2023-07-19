Важность защиты портов Украины растет на фоне выхода России из зерновой сделки – Белый дом
В новом пакете военной помощи Украине, который объявило Министерство обороны США, есть средства, способные помочь укрепить безопасность украинских портов. Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.
Спикер рассказала об общем содержании нового оборонного пакета США для Украины и особо подчеркнула предоставление оборудования, которое поможет украинцам защищать свои порты.
"Важность этих возможностей будет расти, особенно сейчас, когда Россия вышла из зерновой сделки и возобновила атаки на портовые города, которые мы увидели за последние два дня", – отметила представительница Белого дома.
В новом пакете военной помощи, объявленном сегодня Пентагоном, Украине передают дополнительные средства ПВО, артиллерийские снаряды, дроны, средства борьбы с дронами и многое другое.
- 17 июля 2023 года Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы. В тот же день Зеленский предложил ООН и Турции продолжить работу коридора без России.
- После этого Россия две ночи подряд массированно атаковала Одессу с воздуха, нанеся серьезный ущерб портам в Одессе и Черноморске, работавшим в коридоре. В порту Черноморска было уничтожено 60 000 тонн зерна, которые предназначались для Китая.
- Bloomberg со ссылкой на собственные источники заявил, что Турция не рискнет отправить флот в защиту зернового коридора.
- 19 июля Зеленский анонсировал переговоры о конвоях для зернового коридора.
- Россия заявила, что с 20 июля будет считать "вовлеченными в конфликт" страны, суда которых идут в порты Украины.
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