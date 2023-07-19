Зерно, которое было уничтожено в порту Черноморска в результате воздушной атаки России, предназначалось для отправки в Китай. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 19 июля.

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"Этот удар террористов доказывает, что их мишень – не только Украина и не только жизнь наших людей", – сказал президент.

Он пояснил, что в портах, которые Россия атаковала сегодня, хранится около миллиона тонн продовольствия. Это продовольствие давно должно было быть доставлено в страны-потребители в Африке и Азии.

"В портовом терминале, который ночью больше всего пострадал от российского террора, хранились 60 000 тонн агропродукции, предназначавшихся для отправки в Китай", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что российский террор затрагивает всех, и все в мире должны быть заинтересованы в привлечении России к ответственности за террор.

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