Зерно, которое было уничтожено в порту Черноморска в результате воздушной атаки России, предназначалось для отправки в Китай. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 19 июля.
"Этот удар террористов доказывает, что их мишень – не только Украина и не только жизнь наших людей", – сказал президент.
Он пояснил, что в портах, которые Россия атаковала сегодня, хранится около миллиона тонн продовольствия. Это продовольствие давно должно было быть доставлено в страны-потребители в Африке и Азии.
"В портовом терминале, который ночью больше всего пострадал от российского террора, хранились 60 000 тонн агропродукции, предназначавшихся для отправки в Китай", – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что российский террор затрагивает всех, и все в мире должны быть заинтересованы в привлечении России к ответственности за террор.
- 17 июля 2023 года Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы. В тот же день Зеленский предложил ООН и Турции продолжить работу коридора без России.
- После этого Россия две ночи подряд массированно атаковала Одессу с воздуха, нанеся серьезный ущерб портам в Одессе и Черноморске, работавшим в коридоре. В порту Черноморска было уничтожено 60 000 тонн зерна.
- Bloomberg со ссылкой на собственные источники заявил, что Турция не рискнет отправить флот в защиту зернового коридора.
- 19 июля Зеленский анонсировал переговоры о конвоях для зернового коридора.
- Россия заявила, что с 20 июля будет считать "вовлеченными в конфликт" страны, суда которых идут в порты Украины.
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