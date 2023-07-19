Зерно, яке було знищено в порту Чорноморська внаслідок повітряної атаки Росії, призначалося для відправлення до Китаю. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 19 липня.

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"Цей удар терористів доводить, що їхня мішень – не лише Україна, і не лише життя наших людей", – сказав президент.

Він пояснив, що у портах, які Росія атакувала сьогодні, зберігається близько мільйона тонн продовольства. Це продовольство давно мало бути доставлене до країн-споживачів в Африці та Азії.

"У портовому терміналі, який цієї ночі найбільше постраждав від російського терору, зберігалося 60 000 тонн агропродукції, що призначалися для відправлення в Китай", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що російський терор зачіпає всіх, і всі у світі мають бути зацікавлені у притягненні Росії до відповідальності за терор.

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