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60 000 тонн зерна, які спалила Росія у Чорноморську, призначалися Китаю – Зеленський видео

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19.07.2023, 21:05
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Зерно, яке було знищено в порту Чорноморська внаслідок повітряної атаки Росії, призначалося для відправлення до Китаю. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 19 липня.

"Цей удар терористів доводить, що їхня мішень – не лише Україна, і не лише життя наших людей", – сказав президент.

Він пояснив, що у портах, які Росія атакувала сьогодні, зберігається близько мільйона тонн продовольства. Це продовольство давно мало бути доставлене до країн-споживачів в Африці та Азії.

"У портовому терміналі, який цієї ночі найбільше постраждав від російського терору, зберігалося 60 000 тонн агропродукції, що призначалися для відправлення в Китай", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що російський терор зачіпає всіх, і всі у світі мають бути зацікавлені у притягненні Росії до відповідальності за терор.

Читайте також: Росія обстрілює порти Одеси: що можуть зробити Захід та Ердоган для зернового коридору

Наталія Медведєва
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Володимир Зеленськийвійнакитайзернозерновий коридор
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