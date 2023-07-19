Зерно, яке було знищено в порту Чорноморська внаслідок повітряної атаки Росії, призначалося для відправлення до Китаю. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 19 липня.
"Цей удар терористів доводить, що їхня мішень – не лише Україна, і не лише життя наших людей", – сказав президент.
Він пояснив, що у портах, які Росія атакувала сьогодні, зберігається близько мільйона тонн продовольства. Це продовольство давно мало бути доставлене до країн-споживачів в Африці та Азії.
"У портовому терміналі, який цієї ночі найбільше постраждав від російського терору, зберігалося 60 000 тонн агропродукції, що призначалися для відправлення в Китай", – сказав Зеленський.
Президент наголосив, що російський терор зачіпає всіх, і всі у світі мають бути зацікавлені у притягненні Росії до відповідальності за терор.
- 17 липня 2023 року Росія оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи. Того ж дня Зеленський запропонував ООН та Туреччині продовжити роботу коридору без Росії.
- Після цього Росія дві ночі поспіль масовано атакувала Одесу з повітря, завдавши серйозних збитків портам в Одесі та Чорноморську, які працювали в коридорі. У порту Чорноморська було знищено 60 000 тонн зерна.
- Bloomberg із посиланням на власні джерела заявив, що Туреччина не ризикне відправити флот на захист зернового коридору.
- 19 липня Зеленський анонсував переговори щодо конвоїв для зернового коридору.
- Росія заявила, що з 20 липня вважатиме "залученими до конфлікту" країни, судна яких прямують у порти України.
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