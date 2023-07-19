Важливість захисту портів України зростає на тлі виходу Росії з зернової угоди – Білий дім
У новому пакеті військової допомоги Україні, який оголосило Міністерство оборони США, є засоби, що можуть допомогти зміцнити безпеку українських портів. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу.
Спікерка розповіла про загальний вміст нового оборонного пакета США для України та особливо наголосила на наданні обладнання, яке допоможе українцям захищати свої порти.
"Важливість цих можливостей зростатиме, особливо зараз, коли Росія вийшла із зернової угоди та відновила атаки на портові міста, які ми побачили за останні два дні", – зазначила представниця Білого дому.
У новому пакеті військової допомоги, оголошеному сьогодні Пентагоном, Україні передають додаткові засоби ППО, артилерійські снаряди, дрони, засоби боротьби з дронами та багато іншого.
- 17 липня 2023 року Росія оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи. Того ж дня Зеленський запропонував ООН та Туреччині продовжити роботу коридору без Росії.
- Після цього Росія дві ночі поспіль масовано атакувала Одесу з повітря, завдавши серйозних збитків портам в Одесі та Чорноморську, які працювали в коридорі. У порту Чорноморська було знищено 60 000 тонн зерна, що призначалися для Китаю.
- Bloomberg із посиланням на власні джерела заявив, що Туреччина не ризикне відправити флот на захист зернового коридору.
- 19 липня Зеленський анонсував переговори щодо конвою для зернового коридору.
- Росія заявила, що з 20 липня вважатиме "залученими до конфлікту" країни, судна яких йдуть у порти України.
Читайте також: Росія обстрілює порти Одеси: що можуть зробити Захід та Ердоган для зернового коридору
Коментарі