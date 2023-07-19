Важливість захисту портів України зростає на тлі виходу Росії з зернової угоди – Білий дім

У новому пакеті військової допомоги Україні, який оголосило Міністерство оборони США, є засоби, що можуть допомогти зміцнити безпеку українських портів. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу.

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Спікерка розповіла про загальний вміст нового оборонного пакета США для України та особливо наголосила на наданні обладнання, яке допоможе українцям захищати свої порти.

"Важливість цих можливостей зростатиме, особливо зараз, коли Росія вийшла із зернової угоди та відновила атаки на портові міста, які ми побачили за останні два дні", – зазначила представниця Білого дому.

У новому пакеті військової допомоги, оголошеному сьогодні Пентагоном, Україні передають додаткові засоби ППО, артилерійські снаряди, дрони, засоби боротьби з дронами та багато іншого.

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