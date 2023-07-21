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Ночью Россия атаковала "Калибрами" Одесскую область в две волны, попала в ангар с зерном

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 08:27
Ночью Россия атаковала
Наталья Гуменюк (Фото: ее Facebook)

Ночью 21 июля Россия нанесла ракетный удар "Калибрами" по Одесской области, попала по ангарам с зерном на агропредприятии. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Этой ночью враг попал в агропредприятие в Одесской области, где пытался уничтожить запасы зерна. Непосредственно ангары, где его хранят и где хранилась сельскохозяйственная техника, враг атаковал ракетами типа "Калибр", – сообщила спикер.

По словам Гуменюк, ночью россияне выпустили "Калибры" по сложной траектории, ракеты летели на малой высоте.

Попадания произошли практически сразу после того, как ракеты были обнаружены и прозвучал сигнал тревоги. Информации о пострадавших нет.

Россия осуществила атаку в две волны. Сначала два "Калибра" попали в ангары с зерном.

"В тот момент, когда на объекте работали спасатели – продолжалась спасательная операция и тушение пожара – снова удар ракетой. Использовалась такая же тактика. К счастью, спасатели успели перейти в укрытие, но повреждено много сельскохозяйственной и спасательной техники", – рассказала Гуменюк.

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  • Последние три дня российские оккупанты массированно обстреливают Одессу и другие украинские города. 18 июля враг запустил шесть "Калибров" и 36 ударных дронов Shahed-136, 19 июля – 16 "Калибров", восемь ракет Х-22, шесть ракет "Оникс", одну Х-95 и 32 "шахеда", 20 июля россияне атаковали Украину семью "Ониксами", четырьмя Х-22, тремя "Калибрами", пятью ракетами "Искандер-К" и 19 иранскими дронами.

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Наталья Медведева
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войнаракетный удародесская областькалибрНаталья Гуменюк
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