Вночі Росія атакувала "Калібрами" Одеську область у дві хвилі, влучила по ангару з зерном

Вночі 21 липня Росія завдала ракетного удару "Калібрами" по Одеській області, влучила по ангарах із зерном на агропідприємстві. Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Цієї ночі ворог влучив по агропідприємству в Одеській області, де намагався знищити запаси зерна. Безпосередньо ангари, де його зберігають і де зберігалася сільськогосподарська техніка, ворог атакував ракетами типу "Калібр", – повідомила речниця.

За словами Гуменюк, уночі росіяни випустили "Калібри" складною траєкторією, ракети летіли на малій висоті.

Влучання сталися майже одразу після того, як ракети були виявлені і пролунав сигнал тривоги. Інформації щодо постраждалих немає.

Росія здійснила атаку двома хвилями. Спочатку два "Калібри" влучили по ангарах із зерном.

"У той момент, коли на об'єкті працювали рятувальники – тривала рятувальна операція та гасіння пожежі – знову удар ракетою. Використовувалася така ж тактика. На щастя, рятувальники встигли перейти в укриття, але пошкоджено багато сільськогосподарської та рятувальної техніки", – розповіла Гуменюк.

Читайте також: Одеса. Треба знищувати установки ракет "Онікс" у Криму, Patriot може збивати Х-22 – ЗСУ

Останні три дні російські окупанти масово обстрілюють Одесу та інші українські міста. 18 липня ворог запустив шість "Калібрів" та 36 ударних дронів Shahed-136, 19 липня – 16 "Калібрів", вісім ракет Х-22, шість ракет "Онікс", одну Х-95 і 32 "шахеди", 20 липня росіяни атакували Україну сімома "Оніксами", чотирма Х-22, трьома "Калібрами", п'ятьма ракетами "Іскандер-К" та 19 іранськими дронами.

Дивиться також: Під Одесою збитий російський "Калібр" впав у будинок і придавив господаря, людина вижила – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.