ЗСУ про ракети Х-32: Вони не лише летять далі, але й точніше. Питання, скільки РФ виробила

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що нова російська ракета Х-32 летить далі і точніше, ніж ракета Х-22. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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"І точність, мабуть, там вища, ніж у старої радянської, неточної та руйнівної Х-22. А так, загалом, у принципі це модернізована Х-22", — сказав Ігнат.



Він зазначив, що питання в тому, скільки Росія встигла виготовити ракет Х-32.



"Але те, що вони вже застосовувалися, це точно", — резюмував речник ПС.



Нещодавно в українській розвідці За його словами, Х-32 — це версія ракети Х-22, яку росіяни поставили на озброєння у 2016 році, зробивши її дальність більшою."І точність, мабуть, там вища, ніж у старої радянської, неточної та руйнівної Х-22. А так, загалом, у принципі це модернізована Х-22", — сказав Ігнат.Він зазначив, що питання в тому, скільки Росія встигла виготовити ракет Х-32."Але те, що вони вже застосовувалися, це точно", — резюмував речник ПС.Нещодавно в українській розвідці повідомили , що РФ модернізувала ракети Х-22 та "Онікс", а також відновила застосування комплексів "Бастіон".

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