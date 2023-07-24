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ЗСУ про ракети Х-32: Вони не лише летять далі, але й точніше. Питання, скільки РФ виробила

Этот материал также доступен на русском
24.07.2023, 11:34
ЗСУ про ракети Х-32: Вони не лише летять далі, але й точніше. Питання, скільки РФ виробила - Фото
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що нова російська ракета Х-32 летить далі і точніше, ніж ракета Х-22. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Х-32 — це версія ракети Х-22, яку росіяни поставили на озброєння у 2016 році, зробивши її дальність більшою.

"І точність, мабуть, там вища, ніж у старої радянської, неточної та руйнівної Х-22. А так, загалом, у принципі це модернізована Х-22", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що питання в тому, скільки Росія встигла виготовити ракет Х-32.

"Але те, що вони вже застосовувалися, це точно", — резюмував речник ПС.

Нещодавно в українській розвідці повідомили, що РФ модернізувала ракети Х-22 та "Онікс", а також відновила застосування комплексів "Бастіон".
  • У ніч проти 23 липня країна-терорист Росія завдала масованого ракетного удару по Одесі. В результаті атаки є жертви серед місцевих жителів та руйнування.
  • Зокрема, постраждав найбільший православний храм у центрі Одеси – Спасо-Преображенський собор. Собор було відновлено у 2000-ті роки, оригінальний храм зруйнували більшовики у 1936 році.
  • Під час російської атаки Повітряним силам вдалося збити 9 із 19 ракет загарбників. Раніше прессекретар Повітряних сил пояснював, що для протидії ракетам "Онікс" необхідно знищувати їхні пускові установки в Криму, а Х-22 здатні збивати новітні західні комплекси ППО.

Читайте також: Одеса. Росіяни знищили Спасо-Преображенський собор, приліт у Будинок вчених

Дмитро Гриниченко
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війнаповітряні силиракетний ударЮрій ІгнатХ-22Х-32
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