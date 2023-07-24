ВСУ о ракетах Х-32: Они не только летят дальше, но и точнее. Вопрос, сколько РФ произвела
24.07.2023, 11:34
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что новая российская ракета Х-32 летит дальше и точнее, чем ракета Х-22. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
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По его словам, Х-32 — это версия ракеты Х-22, которую россияне поставили на вооружение в 2016 году, сделав ее дальность больше.
"И точность, пожалуй, там выше, чем у старой советской, неточной и разрушительной Х-22. А так, в целом, в принципе это модернизированная Х-22", — сказал Игнат.
Он отметил, что вопрос в том, сколько Россия успела произвести ракет Х-32.
"Но то, что они уже применялись, это точно", — резюмировал спикер ВС.
Недавно в украинской разведке сообщили, что РФ модернизировала ракеты Х-22 и "Оникс", а также возобновила применение комплексов "Бастион".
- В ночь на 23 июля страна-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по Одессе. В результате атаки есть жертвы среди местных жителей и разрушения.
- В частности, пострадал крупнейший православный храм в центре Одессы – Спасо-Преображенский собор. Собор был восстановлен в 2000-е годы, оригинальный храм разрушили большевики в 1936 году.
- Во время российской атаки Воздушным силам удалось сбить 9 из 19 ракет захватчиков. Ранее пресс-секретарь Воздушных сил объяснял, что для противодействия ракетам "Оникс" необходимо уничтожать их пусковые установки в Крыму, а Х-22 способны сбивать новейшие западные комплексы ПВО.
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