ВСУ о ракетах Х-32: Они не только летят дальше, но и точнее. Вопрос, сколько РФ произвела

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что новая российская ракета Х-32 летит дальше и точнее, чем ракета Х-22. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, Х-32 — это версия ракеты Х-22, которую россияне поставили на вооружение в 2016 году, сделав ее дальность больше.

"И точность, пожалуй, там выше, чем у старой советской, неточной и разрушительной Х-22. А так, в целом, в принципе это модернизированная Х-22", — сказал Игнат.

Он отметил, что вопрос в том, сколько Россия успела произвести ракет Х-32.

"Но то, что они уже применялись, это точно", — резюмировал спикер ВС.

Недавно в украинской разведке сообщили, что РФ модернизировала ракеты Х-22 и "Оникс", а также возобновила применение комплексов "Бастион".

В ночь на 23 июля страна-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по Одессе. В результате атаки есть жертвы среди местных жителей и разрушения.

В частности, пострадал крупнейший православный храм в центре Одессы – Спасо-Преображенский собор. Собор был восстановлен в 2000-е годы, оригинальный храм разрушили большевики в 1936 году.

Во время российской атаки Воздушным силам удалось сбить 9 из 19 ракет захватчиков. Ранее пресс-секретарь Воздушных сил объяснял, что для противодействия ракетам "Оникс" необходимо уничтожать их пусковые установки в Крыму, а Х-22 способны сбивать новейшие западные комплексы ПВО.

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