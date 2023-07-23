Одесса. Воздушным силам удалось сбить 9 из 19 ракет, выпущенных оккупантами
Воздушным силам ВСУ удалось уничтожить 9 из 19 ракет, выпущенных оккупантами во время массированной российской атаки в ночь на 23 июля. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Благодаря боевой работе силами и средствами Воздушных сил были уничтожены:
‒ четыре крылатые ракеты морского базирования "Калибр";
‒ пять крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".
В целом противник применил 19 ракет разных типов:
‒ пять крылатых сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс", которые запустили из берегового ракетного комплекса "Бастион" в оккупированном Крыму;
‒ три крылатых сверхзвуковых противокорабельных ракеты воздушного базирования Х-22, пуски которых осуществлялись с самолетов Ту-22МЗ в акватории Черного моря;
‒ четыре крылатые ракеты морского базирования "Калибр", предположительно запущенных с подлодки в акватории Черного моря;
‒ пять крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" и две баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма.
Спикер Воздушных сил пояснил, что для противодействия ракетам "Оникс" необходимо уничтожать их пусковые установки в Крыму, а Х-22 способны сбивать новейшие западные комплексы ПВО.
- 23 июля страна-террорист РФ нанесла массированный ракетный удар по Одессе, что повлекло за собой жертвы среди местных жителей и разрушения.
- 17 июля 2023 г. РФ вышла из черноморской зерновой инициативы и заявила, что не будет давать гарантий ненападения на гражданские суда после этой даты. После этого начались массированные атаки по Одесской и другим областям.
- Секретарь СНБО Данилов пояснил, что этими ударами РФ хочет изолировать Украину от Черного моря и вынудить Запад принять собственные условия восстановления "зернового коридора".
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