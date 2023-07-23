Атака по Одессе. Данилов: Россия хочет изолировать Украину от Черного моря, мы отреагируем

Ракетные атаки россиян на Одессу и область являются попыткой изолировать выход Украины к Черному морю и не допустить восстановления "зернового коридора". Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина будет должным образом реагировать на такие намерения РФ и "в полной мере" ответит на убийства и разрушения, нанесенные оккупантами. Об этом он сообщил в Facebook.

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"Главная цель ракетных атак россиян на Одессу и регион – это попытка полностью изолировать выход Украины к Черному морю, а через акт запугивания предотвратить и нейтрализовать международные усилия по возобновлению функционирования "зернового коридора", – написал Данилов.

Согласно этому плану РФ, должны быть созданы искусственные условия угроз голода в первую очередь для стран Африки и повышения уровня опасностей по миграции для Европы.

Россия ожидает, что такой шантаж "заставит" Запад пойти на переговоры и принять "зерновой ультиматум" российского диктатора Владимира Путина, пишет Данилов.

В частности, оккупанты требуют возобновления экспорта российского аммиака, снятия части санкций и других ограничений с РФ.

Уничтожение украинской инфраструктуры должно сделать мир зависимым от российского зерна, их логистики и возможностей, пояснил Данилов.

"План – поставить мир на колени и сделать Россию уникальным зерновым поставщиком. После провала идеи "энергетической сверхдержавы" Путин хочет стать "зерновой сверхимперией", – пишет секретарь СНБО.

По его словам, Украина понимает и осведомлена о таких намерениях РФ, государство "надлежащим образом" отреагирует и "в полной мере" ответит на убийства и разрушения.

Данилов призвал мир и Запад к полноценному возобновлению работы украинского "зернового коридора" под гарантии международной безопасности.

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