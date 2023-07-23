Атака по Одессе. Данилов: Россия хочет изолировать Украину от Черного моря, мы отреагируем
Ракетные атаки россиян на Одессу и область являются попыткой изолировать выход Украины к Черному морю и не допустить восстановления "зернового коридора". Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина будет должным образом реагировать на такие намерения РФ и "в полной мере" ответит на убийства и разрушения, нанесенные оккупантами. Об этом он сообщил в Facebook.
"Главная цель ракетных атак россиян на Одессу и регион – это попытка полностью изолировать выход Украины к Черному морю, а через акт запугивания предотвратить и нейтрализовать международные усилия по возобновлению функционирования "зернового коридора", – написал Данилов.
Согласно этому плану РФ, должны быть созданы искусственные условия угроз голода в первую очередь для стран Африки и повышения уровня опасностей по миграции для Европы.
Россия ожидает, что такой шантаж "заставит" Запад пойти на переговоры и принять "зерновой ультиматум" российского диктатора Владимира Путина, пишет Данилов.
В частности, оккупанты требуют возобновления экспорта российского аммиака, снятия части санкций и других ограничений с РФ.
Уничтожение украинской инфраструктуры должно сделать мир зависимым от российского зерна, их логистики и возможностей, пояснил Данилов.
"План – поставить мир на колени и сделать Россию уникальным зерновым поставщиком. После провала идеи "энергетической сверхдержавы" Путин хочет стать "зерновой сверхимперией", – пишет секретарь СНБО.
По его словам, Украина понимает и осведомлена о таких намерениях РФ, государство "надлежащим образом" отреагирует и "в полной мере" ответит на убийства и разрушения.
Данилов призвал мир и Запад к полноценному возобновлению работы украинского "зернового коридора" под гарантии международной безопасности.
- В ночь на 23 июля страна-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по Одессе. В результате атаки есть жертвы среди местных жителей и разрушения.
- 17 июля 2023 года РФ вышла из черноморской зерновой инициативы и заявила, что не будет давать гарантий ненападения на гражданские суда после этой даты. Украинское оборонное ведомство зеркально пригрозило РФ на угрозы судам в море.
- После этого оккупанты пять ночей массированно атаковали Одессу и область ракетами и дронами, нанесли разрушения портам, зернохранилищам, жилым домам и другим объектам. В результате атак по городу и области также были пострадавшие среди гражданских.
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