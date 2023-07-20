Минобороны зеркально пригрозило России на угрозы судам в Черном море

Министерство обороны предупредило, что с 21 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России и временно оккупированных украинских морских портов, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения. Об этом говорится в заявлении Минобороны по поводу угроз России мирным судам в зерновом коридоре.

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19 июля Россия заявила, что с 20 июля будет считать "вовлеченными в конфликт" страны, суда которых идут в порты Украины.

Министерство обороны предупредило, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

В заявлении Минобороны сказано, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского канала Украины запрещено как опасное с 05:00 20 июля 2023 года.

Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована, говорится в заявлении.

"Судьба крейсера "Москва" доказывает, что у Сил обороны Украины есть необходимые средства для отражения российской агрессии на море", – подчеркнули в Минобороны.

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