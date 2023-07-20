Минобороны зеркально пригрозило России на угрозы судам в Черном море
Министерство обороны предупредило, что с 21 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России и временно оккупированных украинских морских портов, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения. Об этом говорится в заявлении Минобороны по поводу угроз России мирным судам в зерновом коридоре.
19 июля Россия заявила, что с 20 июля будет считать "вовлеченными в конфликт" страны, суда которых идут в порты Украины.
Министерство обороны предупредило, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.
В заявлении Минобороны сказано, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского канала Украины запрещено как опасное с 05:00 20 июля 2023 года.
Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована, говорится в заявлении.
"Судьба крейсера "Москва" доказывает, что у Сил обороны Украины есть необходимые средства для отражения российской агрессии на море", – подчеркнули в Минобороны.
- 17 июля 2023 года Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы. В тот же день Зеленский предложил ООН и Турции продолжить работу коридора без России.
- После этого Россия две ночи подряд массированно атаковала Одессу с воздуха, нанеся серьезный ущерб портам в Одессе и Черноморске, работавшим в коридоре. В порту Черноморска было уничтожено 60 000 тонн зерна, которые предназначались для Китая.
- 19 июля Зеленский анонсировал переговоры о конвоях для зернового коридора.
- Россия заявила, что с 20 июля будет считать "вовлеченными в конфликт" страны, суда которых идут в порты Украины.
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