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Россия ударила по православному собору в центре Одессы: фото из храма

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2023, 07:55
Россия ударила по православному собору в центре Одессы: фото из храма - Фото
Фото: Одесская епархия УПЦ МП

В ночь на 23 июля Россия нанесла массированный ракетный удар по Одессе. В частности, в городе был поврежден крупнейший православный храм. Фото распространила Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата.

Спасо-Преображенский собор находится в самом центре Одессы на Соборной площади.

На этом месте храм впервые появился в 1808 году. Однако в 1936 году его уничтожила советская власть. Перед разрушением собор был разграблен.

Восстановление храма произошло уже во время независимости Украины. Здание было введено в эксплуатацию в 2005 году.

Собор принадлежит к Одесской епархии Московского патриархата.

Фото: Одесская епархия УПЦ МП

Фото: Одесская епархия УПЦ МП

Фото: Одесская епархия УПЦ МП

Фото: Одесская епархия УПЦ МП

Фото: Одесская епархия УПЦ МП

Смотрите также: Ночной удар по Одессе. Появились кадры первых минут после российской атаки

Артём Джерипа
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