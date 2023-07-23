Россия ударила по православному собору в центре Одессы: фото из храма
23.07.2023, 07:55
Фото: Одесская епархия УПЦ МП
В ночь на 23 июля Россия нанесла массированный ракетный удар по Одессе. В частности, в городе был поврежден крупнейший православный храм. Фото распространила Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата.
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Спасо-Преображенский собор находится в самом центре Одессы на Соборной площади.
На этом месте храм впервые появился в 1808 году. Однако в 1936 году его уничтожила советская власть. Перед разрушением собор был разграблен.
Восстановление храма произошло уже во время независимости Украины. Здание было введено в эксплуатацию в 2005 году.
Собор принадлежит к Одесской епархии Московского патриархата.
- Ночью на 23 июля страна-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по Одессе. В результате атаки есть жертвы среди местных жителей и разрушения.
- 17 июля 2023 года РФ вышла из черноморской зерновой инициативы и заявила, что не будет давать гарантий ненападения на гражданские суда после этой даты. Украинское оборонное ведомство зеркально пригрозило РФ на угрозы судам в море.
- После этого оккупанты пять ночей массированно атаковали Одессу и область ракетами и дронами, нанесли разрушения портам, зернохранилищам, жилым домам и другим объектам. В результате атак по городу и области также были пострадавшие среди гражданских.
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