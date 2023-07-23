Одеса. Повітряним силам вдалось збити 9 з 19 ракет, випущених окупантами

Повітряним силам ЗСУ вдалось знищити 9 з 19 ракет, випущених окупантами під час масованої російської атаки вночі проти 23 липня. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

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Завдяки бойовій роботі силами та засобами Повітряних сил було знищено:

‒ чотири крилаті ракети морського базування "Калібр";

‒ п'ять крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".

Загалом противник застосував 19 ракет різних типів:

‒ п'ять крилатих надзвукових протикорабельних ракет "Онікс", які запустили з берегового ракетного комплексу "Бастіон" в окупованому Криму;

‒ три крилаті надзвукові протикорабельні ракети повітряного базування Х-22, пуски яких здійснювались з літаків Ту-22МЗ в акваторії Чорного моря;

‒ чотири крилаті ракети морського базування "Калібр", імовірно запущених з підводного човна в акваторії Чорного моря;

‒ п'ять крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" та дві балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму.

Речник Повітряних сил пояснив, що для протидії ракетам "Онікс" необхідно знищувати їхні пускові установки у Криму, а Х-22 здатні збивати новітні західні комплекси ППО.

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