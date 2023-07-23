Одеса. Повітряним силам вдалось збити 9 з 19 ракет, випущених окупантами
Повітряним силам ЗСУ вдалось знищити 9 з 19 ракет, випущених окупантами під час масованої російської атаки вночі проти 23 липня. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Завдяки бойовій роботі силами та засобами Повітряних сил було знищено:
‒ чотири крилаті ракети морського базування "Калібр";
‒ п'ять крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".
Загалом противник застосував 19 ракет різних типів:
‒ п'ять крилатих надзвукових протикорабельних ракет "Онікс", які запустили з берегового ракетного комплексу "Бастіон" в окупованому Криму;
‒ три крилаті надзвукові протикорабельні ракети повітряного базування Х-22, пуски яких здійснювались з літаків Ту-22МЗ в акваторії Чорного моря;
‒ чотири крилаті ракети морського базування "Калібр", імовірно запущених з підводного човна в акваторії Чорного моря;
‒ п'ять крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" та дві балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму.
Речник Повітряних сил пояснив, що для протидії ракетам "Онікс" необхідно знищувати їхні пускові установки у Криму, а Х-22 здатні збивати новітні західні комплекси ППО.
- 23 липня країна-терорист РФ завдала масованого ракетного удару по Одесі, це спричинило жертви серед місцевих мешканців та руйнування.
- 17 липня 2023 року РФ вийшла з чорноморської зернової ініціативи та заявила, що не даватиме гарантій ненападу на цивільні судна після цієї дати. Після цього почались масовані атаки по Одещині та іншим областям.
- Секретар РНБО Данілов пояснив, що цими ударами РФ хоче ізолювати Україну від Чорного моря та змусити Захід прийняти власні умови відновлення "зернового коридору".
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