Росія змогла провести модернізацію ракет Х-22 та "Онікс" – ГУР

Росія модернізувала ракети Х-22 та "Онікс", а також відновила застосування комплексів "Бастіон". Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

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Представник ГУР стверджує, що росіяни "провели заходи щодо модернізації деяких ракет... Х-22, по суті, вже стала Х-32, тобто пройшла через модернізацію".

Крім того, ГУР у курсі планів та спроб окупантів модернізувати ракети "Онікс". "Восени вони часто обстрілювали ними Миколаївську, Одеську та Херсонську області, тоді було багато вибухів, але не влучань", – сказав Скібіцький.

Також, за даними розвідки, росіяни відновили використання для запусків "Оніксів" модернізованих комплексів "Бастіон", призначених для ураження морських цілей, але окупанти застосовують їх проти цивільних об'єктів.

У ніч на 19 липня Росія завдала масованого удару по Одесі та області, зокрема по портовій інфраструктурі. У коментарі для LIGA.net спікер Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що для протидії "Оніксам" необхідно знищувати їх пускові комплекси, а ракети Х-22 здатні збивати західні комплекси ППО.

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