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Россия смогла провести модернизацию ракет Х-22 и "Оникс" – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2023, 15:55
Россия смогла провести модернизацию ракет Х-22 и
Вадим Скибицкий (Фото - скриншот с видео)

Россия модернизировала ракеты Х-22 и "Оникс", а также возобновила применение комплексов "Бастион". Об этом в интервью сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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Представитель ГУР утверждает, что россияне "провели мероприятия по модернизации некоторых ракет... Х-22, по сути, уже стала Х-32, то есть прошла через модернизацию".

Кроме того, ГУР в курсе планов и попыток оккупантов модернизировать ракеты "Оникс". "Осенью они часто обстреливали ими Николаевскую, Одесскую и Херсонскую области, тогда было много взрывов, но не попаданий", – сказал Скибицкий.

Также, по данным разведки, россияне возобновили использование для запусков "Ониксов" модернизированных комплексов "Бастион", которые предназначены для поражения морских целей, но оккупанты применяют их против гражданских объектов.

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Сергей Бережной
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войнагуробстрелыВадим СкибицкийбастионОниксХ-22
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