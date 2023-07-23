Россия смогла провести модернизацию ракет Х-22 и "Оникс" – ГУР

Россия модернизировала ракеты Х-22 и "Оникс", а также возобновила применение комплексов "Бастион". Об этом в интервью сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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Представитель ГУР утверждает, что россияне "провели мероприятия по модернизации некоторых ракет... Х-22, по сути, уже стала Х-32, то есть прошла через модернизацию".

Кроме того, ГУР в курсе планов и попыток оккупантов модернизировать ракеты "Оникс". "Осенью они часто обстреливали ими Николаевскую, Одесскую и Херсонскую области, тогда было много взрывов, но не попаданий", – сказал Скибицкий.

Также, по данным разведки, россияне возобновили использование для запусков "Ониксов" модернизированных комплексов "Бастион", которые предназначены для поражения морских целей, но оккупанты применяют их против гражданских объектов.

В ночь на 19 июля Россия нанесла массированный удар по Одессе и области, в частности по портовой инфраструктуре. В комментарии для LIGA.net спикер воздушных сил Юрий Игнат сказал, что для противодействия "Ониксам" необходимо уничтожать их пусковые комплексы, а ракеты Х-22 способны сбивать западные комплексы ПВО.

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