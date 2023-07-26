Воздушная тревога. Россияне запустили крылатые ракеты из 12 бортов Ту-95МС в районе Каспия

Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках крылатых ракет российскими самолетами Ту-95МС из района Каспийского моря. В 17:40 в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

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Были зафиксированы пуски крылатых ракет с 12 самолетов Ту-95мс.

В 17:04 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для юго-востока, вероятно, из-за баллистических ракет.

Ориентировочное время подлета крылатых ракет составит час-полтора.

Воздушные силы не исключают пуски крылатых ракет с акватории Черного моря и баллистических ракет с территории РФ и временно оккупированных территорий.

ОБНОВЛЕНО в 17:57. "Скоростные ракеты с севера – в укрытие!" – пишут Воздушные силы.

18:04. Жителей Харькова призвали идти в укрытия, говорится в сообщении ВС.

18:08. Ракеты сменили курс с Харькова и идут на Днепр – Воздушные силы.

18:12. Возможное направление ракет – Кременчуг и Кропивницкий, пишут ВС.

18:33. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Новость дополняется...

Ранее украинская разведка сообщила, что РФ модернизировала ракеты "Оникс", а также Х-22 до Х-32. Воздушные силы говорят, что Х-32 "летит дальше и точнее".

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