Воздушная тревога. Россияне запустили крылатые ракеты из 12 бортов Ту-95МС в районе Каспия
Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках крылатых ракет российскими самолетами Ту-95МС из района Каспийского моря. В 17:40 в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Были зафиксированы пуски крылатых ракет с 12 самолетов Ту-95мс.
В 17:04 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для юго-востока, вероятно, из-за баллистических ракет.
Ориентировочное время подлета крылатых ракет составит час-полтора.
Воздушные силы не исключают пуски крылатых ракет с акватории Черного моря и баллистических ракет с территории РФ и временно оккупированных территорий.
ОБНОВЛЕНО в 17:57. "Скоростные ракеты с севера – в укрытие!" – пишут Воздушные силы.
18:04. Жителей Харькова призвали идти в укрытия, говорится в сообщении ВС.
18:08. Ракеты сменили курс с Харькова и идут на Днепр – Воздушные силы.
18:12. Возможное направление ракет – Кременчуг и Кропивницкий, пишут ВС.
18:33. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.
Новость дополняется...
Ранее украинская разведка сообщила, что РФ модернизировала ракеты "Оникс", а также Х-22 до Х-32. Воздушные силы говорят, что Х-32 "летит дальше и точнее".
- 17 июля 2023 года РФ вышла по черноморской зерновой инициативе и заявила, что не будет давать гарантий ненападения на гражданские суда после этой даты. После этого оккупанты пять ночей массированно атаковали Одессу и область ракетами и дронами, нанеся ущерб портам, зернохранилищам, жилым домам и другим объектам.
- 23 июля страна-террорист РФ нанесла массированный ракетный удар по Одессе, что повлекло за собой жертвы среди местных жителей и разрушения.
- Сегодня в небе над Винницкой областью были сбиты две российские крылатые ракеты "Калибр".
Читайте также: Одесса. Надо уничтожать установки ракет "Оникс" в Крыму, Patriot может сбивать Х-22 – ВСУ
Комментарии