В небе над Винницкой областью сбили две крылатые ракеты "Калибр" – Воздушные силы

Днем 26 июля российские оккупанты запустили по Украине крылатые ракеты типа "Калибр", две из них Воздушные силы сбили в небе над Винницкой областью.

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Около 14:09 собеседник LIGA.net в Винницкой области заявил, что слышал звуки взрывов. По его словам, это было похоже на звуки ПВО.

По словам военных, пуски осуществлялись с акватории Черного моря, вероятно, с российской подлодки.

В воздушное пространство ракеты вошли с юго-восточного направления, меняя курс по маршруту следования.

Все две ракеты сбили в небе над Винницкой областью.

Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила усиление системы ПВО — его направят туда, где сейчас больше всего нужно.

В ночь на 23 июля страна-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по Одессе, пострадали жилые дома и был практически разрушен крупнейший православный храм в центре Одессы – Спасо-Преображенский собор. Удалось сбить девять из 19 ракет.

Разведка сообщила, что РФ модернизировала ракеты "Оникс", а также Х-22 до Х-32. Воздушные силы говорят, что Х-32 "летит дальше и точнее".

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