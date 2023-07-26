Россия запустила ракеты по Украине, в Винницкой области сработала ПВО, были взрывы
Днем 26 июля армия России запустила с восточного направления крылатые ракеты по северу и центру Украины: в Винницкой области работала противовоздушная оборона, сообщил LIGA.net собеседник в регионе.
14:09. Звуки взрывов в Винницкой области – "это ПВО, было видно", сообщил собеседник.
Местные паблики писали, что ориентировочно в 13:58 в Житомирской области также якобы были взрывы, однако официальной информации по этому поводу нет. Также нет и источников на месте у LIGA.net - для подтверждения или опровержения этой информации.
14:31. Пошли отбои тревог, первой "позеленела" Житомирская область.
Мониторинг Воздушных сил ВСУ сообщил также, что 12 вражеских ракетоносцев Ту-95МС вылетело из аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ. Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи, если они летят бить ракетами, а не просто перебазируются, – 17:00. До "Оленьей" от Украины – 1760 км. ВСУ по не имеют средств поражения такой дальности.
Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила усиление системы ПВО — его направят туда, где сейчас больше всего нужно.
- В ночь на 23 июля страна-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по Одессе, пострадали жилые дома и был практически разрушен крупнейший православный храм в центре Одессы – Спасо-Преображенский собор. Удалось сбить девять из 19 ракет.
- Разведка сообщила, что РФ модернизировала ракеты "Оникс", а также Х-22 до Х-32. Воздушные силы говорят, что Х-32 "летит дальше и точнее".
- Для противодействия "Ониксам" нужно уничтожать их пусковые установки в Крыму, заявили в ВСУ, а Х-22 способны сбивать новейшие западные комплексы ПВО.
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