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Россия запустила ракеты по Украине, в Винницкой области сработала ПВО, были взрывы

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26.07.2023, 14:18
Россия запустила ракеты по Украине, в Винницкой области сработала ПВО, были взрывы - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Днем 26 июля армия России запустила с восточного направления крылатые ракеты по северу и центру Украины: в Винницкой области работала противовоздушная оборона, сообщил LIGA.net собеседник в регионе.

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14:09. Звуки взрывов в Винницкой области – "это ПВО, было видно", сообщил собеседник.

Местные паблики писали, что ориентировочно в 13:58 в Житомирской области также якобы были взрывы, однако официальной информации по этому поводу нет. Также нет и источников на месте у LIGA.net - для подтверждения или опровержения этой информации.

14:31. Пошли отбои тревог, первой "позеленела" Житомирская область.

Мониторинг Воздушных сил ВСУ сообщил также, что 12 вражеских ракетоносцев Ту-95МС вылетело из аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ. Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи, если они летят бить ракетами, а не просто перебазируются, – 17:00. До "Оленьей" от Украины – 1760 км. ВСУ по не имеют средств поражения такой дальности.

Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила усиление системы ПВО — его направят туда, где сейчас больше всего нужно.

Читайте также: Зимой РФ может снова бить ракетами по электростанциям, ГЭС и транспортным развязкам – ВСУ

Євген Пилипенко
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войнавинницкая областьпворакетный удар
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