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Росія запустила ракети по Україні, на Вінничині спрацювала ППО, були вибухи

Этот материал также доступен на русском
26.07.2023, 14:18
Росія запустила ракети по Україні, на Вінничині спрацювала ППО, були вибухи - Фото
Ілюстративне фото: ЕРА

Вдень 26 липня армія Росії запустила зі східного напрямку крилаті ракети по півночі та центру України: у Вінницькій області працювала протиповітряна оборона, повідомив LIGA.net співрозмовник у регіоні.

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14:09. Звуки вибухів на Вінничині – "це ППО, було видно", повідомив співрозмовник.

Місцеві пабліки писали, що орієнтовно о 13:58 на Житомирщині також нібито були звуки вибухів, проте офіційної інформації щодо цього немає. Також немає і джерел на місці у LIGA.net - для підтвердження чи спростування інформації.

14:31. Пішли відбої тривог, першою "позеленіла" Житомирська область.

Моніторинг Повітряних сил ЗСУ повідомив також, що 12 ворожих ракетоносців Ту-95МС вилетіла з аеродрому "Оленья" в Мурманській області РФ. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі, якщо вони летять бити ракетами, а не просто перебазуються, – 17.00. До "Оленьей" від України – 1760 км. ЗСУ поки не мають засобів ураження такої дальності.

Сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала посилення системи ППО — його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно.

Читайте також: Взимку РФ може знову бити ракетами по електростанціях, ГЕС та транспортних розв'язках – ЗСУ

Євген Пилипенко
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