ВСУ: Зимой РФ может снова бить ракетами по электростанциям, ГЭС и транспортным развязкам

Российские оккупанты могут снова начать бить ракетами по критической инфраструктуре Украины грядущей зимой. Такое предположение высказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

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По его словам, новых массированных атак зимой исключать нельзя.

"Список объектов никуда не делся — они понимают и, возможно, будут бить по военным объектам и критической инфраструктуре. Электростанции, гидротехнические сооружения, транспортные развязки. Все это может быть атаковано", — сказал Игнат.

Он отметил, что Украине необходимо готовиться и усиливать противовоздушную оборону.

"Нужно больше Patriot и IRIS-T. Хочется верить, что это придет быстрее. Специалисты у нас подготовлены. Вопросы в количестве батарей, которые будут прикрывать самые важные объекты", — резюмировал спикер ВСУ.

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