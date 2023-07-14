ВСУ: Зимой РФ может снова бить ракетами по электростанциям, ГЭС и транспортным развязкам
Российские оккупанты могут снова начать бить ракетами по критической инфраструктуре Украины грядущей зимой. Такое предположение высказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.
"Список объектов никуда не делся — они понимают и, возможно, будут бить по военным объектам и критической инфраструктуре. Электростанции, гидротехнические сооружения, транспортные развязки. Все это может быть атаковано", — сказал Игнат.
Он отметил, что Украине необходимо готовиться и усиливать противовоздушную оборону.
"Нужно больше Patriot и IRIS-T. Хочется верить, что это придет быстрее. Специалисты у нас подготовлены. Вопросы в количестве батарей, которые будут прикрывать самые важные объекты", — резюмировал спикер ВСУ.
- Ночью на 14 июля российские захватчики атаковали дронами-камикадзе Shahed-136 Одессу и Кривой Рог. В Кривом Роге были повреждены два предприятия и два дома в результате атаки.
- За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 550 российских оккупантов, уничтожили 24 артиллерийские системы и два средства ПВО.
- Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны успешно отразили вражеские атаки на востоке и продолжили наступательную операцию на юге.
Читайте также: Россияне атаковали Первомайский крылатой ракетой из "Искандера" – Игнат
Комментарии