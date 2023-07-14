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ВСУ: Зимой РФ может снова бить ракетами по электростанциям, ГЭС и транспортным развязкам

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 13:50
ВСУ: Зимой РФ может снова бить ракетами по электростанциям, ГЭС и транспортным развязкам - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты могут снова начать бить ракетами по критической инфраструктуре Украины грядущей зимой. Такое предположение высказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, новых массированных атак зимой исключать нельзя. 

"Список объектов никуда не делся — они понимают и, возможно, будут бить по военным объектам и критической инфраструктуре. Электростанции, гидротехнические сооружения, транспортные развязки. Все это может быть атаковано", — сказал Игнат.

Он отметил, что Украине необходимо готовиться и усиливать противовоздушную оборону. 

"Нужно больше Patriot и IRIS-T. Хочется верить, что это придет быстрее. Специалисты у нас подготовлены. Вопросы в количестве батарей, которые будут прикрывать самые важные объекты", — резюмировал спикер ВСУ.

Читайте также: Россияне атаковали Первомайский крылатой ракетой из "Искандера" – Игнат

Дмитрий Гриниченко
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