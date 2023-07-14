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Ночной удар "шахедами" по Кривому Рогу. Повреждены два предприятия и два дома – фото

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 07:46
Ночной удар
Дрон-камикадзе Shahed-136 в атакующем пике (Фото: Львовская ОВА)

Ночью 14 июля российские оккупанты нанесли удар иранскими беспилотниками Shahed по Кривому Рогу – повредили два предприятия и два жилых дома. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По информации главы ОВА, ночью силы противовоздушной обороны сбили над областью шесть "шахедов".

Некоторые дроны-камикадзе сбить не удалось, есть попадания в Кривом Роге.

"Повреждено коммунальное предприятие. На его территории одно админздание уничтожено, еще три – повреждены. Разбита спецтехника", – сообщил Лысак.

На его словам, вражескими ударными дронами зацепило транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома.

"Пострадал 56-летний мужчина. Он будет лечиться дома", – сообщил глава ОВА.

Ночной удар "шахедами" по Кривому Рогу. Повреждены два предприятия и два дома – фото

Ночной удар "шахедами" по Кривому Рогу. Повреждены два предприятия и два дома – фото

Ночной удар "шахедами" по Кривому Рогу. Повреждены два предприятия и два дома – фото

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Наталья Медведева
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войнакривой рогShahed-136
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