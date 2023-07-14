Ночной удар "шахедами" по Кривому Рогу. Повреждены два предприятия и два дома – фото

Ночью 14 июля российские оккупанты нанесли удар иранскими беспилотниками Shahed по Кривому Рогу – повредили два предприятия и два жилых дома. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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По информации главы ОВА, ночью силы противовоздушной обороны сбили над областью шесть "шахедов".

Некоторые дроны-камикадзе сбить не удалось, есть попадания в Кривом Роге.

"Повреждено коммунальное предприятие. На его территории одно админздание уничтожено, еще три – повреждены. Разбита спецтехника", – сообщил Лысак.

На его словам, вражескими ударными дронами зацепило транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома.

"Пострадал 56-летний мужчина. Он будет лечиться дома", – сообщил глава ОВА.

Ночью 14 июля российские оккупанты атаковали Кривой Рог и Одессу полученными от союзного иранского режима дронами-камикадзе Shahed-136.

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