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Нічний удар "шахедами" по Кривому Розі. Пошкоджено два підприємства та два будинки – фото

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 07:46
Нічний удар
Дрон-камікадзе Shahed-136 в атакуючому піке (Фото: Львівська ОВА)

Вночі 14 липня російські окупанти завдали удару іранськими безпілотниками Shahed по Кривому Розі – пошкодили два підприємства та два житлові будинки. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак.

За інформацією голови ОВА, вночі сили протиповітряної оборони збили над областю шість "шахедів".

Деякі дрони-камікадзе збити не вдалося, є влучення у Кривому Розі.

"Пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три – понівечені. Побита спецтехніка", – повідомив Лисак.

За його словами, ворожими ударними дронами зачепило транспортне підприємство й два двоповерхові житлові будинки.

"Постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома", – повідомив голова ОВА.

Нічний удар "шахедами" по Кривому Розі. Пошкоджено два підприємства та два будинки – фото

Нічний удар "шахедами" по Кривому Розі. Пошкоджено два підприємства та два будинки – фото

Нічний удар "шахедами" по Кривому Розі. Пошкоджено два підприємства та два будинки – фото

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Наталія Медведєва
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війнакривий рігShahed-136
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