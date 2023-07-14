Нічний удар "шахедами" по Кривому Розі. Пошкоджено два підприємства та два будинки – фото
Вночі 14 липня російські окупанти завдали удару іранськими безпілотниками Shahed по Кривому Розі – пошкодили два підприємства та два житлові будинки. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак.
За інформацією голови ОВА, вночі сили протиповітряної оборони збили над областю шість "шахедів".
Деякі дрони-камікадзе збити не вдалося, є влучення у Кривому Розі.
"Пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три – понівечені. Побита спецтехніка", – повідомив Лисак.
За його словами, ворожими ударними дронами зачепило транспортне підприємство й два двоповерхові житлові будинки.
"Постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома", – повідомив голова ОВА.
- Вночі 14 липня російські окупанти атакували Кривий Ріг та Одесу отриманими від союзного іранського режиму дронами-камікадзе Shahed-136.
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