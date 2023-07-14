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Shahed-136 атакують Одесу та Кривий Ріг – ППО не спить, вибухи в містах

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 02:32
Shahed-136 атакують Одесу та Кривий Ріг – ППО не спить, вибухи в містах - Фото
Робота мобільної групи по "шахеду" (скриншот)

Уночі 14 липня російські окупанти атакують Кривий Ріг та Одесу отриманими від союзного іранського режиму дронами-камікадзе Shahed-136.

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За кілька хвилин до другої ночі вибухи пролунали в Кривому Розі, і майже одночасно – в Одесі.

Про звуки у приморському місті повідомило джерело LIGA.net, про роботу ППО у Дніпропетровській області – місцеві жителі та, пізніше, місцева влада.

Зараз у районі Одеси – гроза, місцеві жителі не можуть зрозуміти – це робота ППО/прильоти чи грім.

02:27. Знову вибухи у Кривому Розі. Декілька. Судячи з сили деяких вибухів, можливо, детонація б/ч "шахеду".

02:35. "Стрілкотня" у Кривому Розі. Ймовірно, робота мобільних "антишахедних" груп.

Новина доповнюється...

В очікуванні нової інформації подивіться ролик, як ворог марно намагався вразити двома "шахедами" радар.

Читайте також: 14 компаній Заходу, чия електроніка є в дронах терористів Shahed-136: перелік запчастин

Євген Пилипенко
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