Shahed-136 атакують Одесу та Кривий Ріг – ППО не спить, вибухи в містах
Уночі 14 липня російські окупанти атакують Кривий Ріг та Одесу отриманими від союзного іранського режиму дронами-камікадзе Shahed-136.
За кілька хвилин до другої ночі вибухи пролунали в Кривому Розі, і майже одночасно – в Одесі.
Про звуки у приморському місті повідомило джерело LIGA.net, про роботу ППО у Дніпропетровській області – місцеві жителі та, пізніше, місцева влада.
Зараз у районі Одеси – гроза, місцеві жителі не можуть зрозуміти – це робота ППО/прильоти чи грім.
02:27. Знову вибухи у Кривому Розі. Декілька. Судячи з сили деяких вибухів, можливо, детонація б/ч "шахеду".
02:35. "Стрілкотня" у Кривому Розі. Ймовірно, робота мобільних "антишахедних" груп.
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В очікуванні нової інформації подивіться ролик, як ворог марно намагався вразити двома "шахедами" радар.
- Дивіться момент пікірування Shahed-136 та ударів по житловому кварталу у Сумах. Тоді загинули та були поранені люди.
- Повітряні сили пояснили, чому не вдалось збити всі "шахеди".
- Заступник міністра оборони з цифрової трансформації Дейнега вважає, що поки РФ має перевагу в дронах, а в 2024-му вони будуть не менш важливими, ніж літаки.
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