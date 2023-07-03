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Дейнега: У 2024 році дрони будуть не менш важливими, ніж літаки. Поки що у РФ перевага у винаходах

Этот материал также доступен на русском
03.07.2023, 11:47
Дейнега: У 2024 році дрони будуть не менш важливими, ніж літаки. Поки що у РФ перевага у винаходах - Фото
Віталий Дейнега (фото - Mykhalchuk Serhii / Facebook)

У 2024 році на війні дрони будуть "не менш важливими, ніж літаки", вважає заступник міністра оборони з питань цифрової трансформації Віталій Дейнега. Сьогодні російські окупанти мають перевагу у різних винаходах у цій сфері, сказав він LB.ua.

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"Тобто FPV-дрони, одноразові, які просто влітають тобі в кабіну машини, – з їхнього боку летять трохи частіше, ніж з нашого. І це погано. Так не повинно бути", – повідомив він.

Водночас, зазначив Дейнега, Сили оборони мають "дуже хороші речі, які є у нас і яких немає у росіян".

"Але насправді дрони наступного року відіграватимуть вирішальну роль. Це дешевий спосіб зупинити дуже дорогу техніку. Дуже дешевий", – наголосив засновник волонтерського фонду "Повернись живим".

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За його словами, поки росіянам вигідно використовувати дрони-камікадзе Shahed-136/131, вони продовжать розмінювати БПЛА за $30 000 на, умовно, ракету до Stinger (~$100 000).

"У такому разі росіянам вигідно закидати нас "шахедами", виснажуючи наші ресурси. Ми повинні знайти якусь протиотруту, яка б дозволила збивати їх дешево, тоді їм було б невигідно запускати їх", – резюмував він.

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Євген Пилипенко
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війнаБПЛАдронВіталій Дейнега
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