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Німеччина поставить Україні ще 45 зенітних знарядь Gepard до кінця року

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25.06.2023, 09:32
Німеччина поставить Україні ще 45 зенітних знарядь Gepard до кінця року - Фото
Зенітна установка Gepard (Фото - EPA)

Німеччина має намір до кінця року надати Україні ще 45 самохідних артилерійських установок Gepard. Про це повідомив керівник спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони ФРН бригадний генерал Крістіан Фрейдінг у недільному випуску газети Die Welt, повідомляє DW.

Як зазначається, Україна отримає 15 установок Gepard у найближчі тижні та ще 30 – до кінця 2023 року "у співпраці зі США".

Також цього року до України мають надійти ще дві системи IRIS-T для посилення ППО, а наступного – ще чотири.

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Наталія Медведєва
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