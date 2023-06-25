Німеччина поставить Україні ще 45 зенітних знарядь Gepard до кінця року

Німеччина має намір до кінця року надати Україні ще 45 самохідних артилерійських установок Gepard. Про це повідомив керівник спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони ФРН бригадний генерал Крістіан Фрейдінг у недільному випуску газети Die Welt, повідомляє DW.

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Як зазначається, Україна отримає 15 установок Gepard у найближчі тижні та ще 30 – до кінця 2023 року "у співпраці зі США".

Також цього року до України мають надійти ще дві системи IRIS-T для посилення ППО, а наступного – ще чотири.

7 червня з'явилася інформація, що Rheinmetall готує для транспортування в Україну додаткові 20 БМП Marder.

15 червня повідомлялося, що Rheinmetall поставить ЗСУ ще 14 основних бойових танків Leopard 2, які сплатили Данія та Нідерланди.

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