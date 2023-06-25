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Германия поставит Украине еще 45 зенитных орудий Gepard до конца года

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2023, 09:32
Германия поставит Украине еще 45 зенитных орудий Gepard до конца года - Фото
Зенитная установка Gepard (Фото - EPA)

Германия намерена до конца года предоставить Украине еще 45 самоходных артиллерийских установок Gepard. Об этом сообщил руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны ФРГ бригадный генерал Кристиан Фрейдинг в воскресном выпуске газеты Die Welt, передает DW.

Как отмечается, Украина получит 15 установок Gepard в ближайшие недели и еще 30 – до конца 2023 года "в сотрудничестве с США".

Также в этом году в Украину должны поступить еще две системы IRIS-T для усиления ПВО, а в следующем – еще четыре.

Читайте также: Снаряды для Украины: в ближайшее время Rheinmetall получит многомиллиардный контракт

Наталья Медведева
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