Германия поставит Украине еще 45 зенитных орудий Gepard до конца года
25.06.2023, 09:32
Зенитная установка Gepard (Фото - EPA)
Германия намерена до конца года предоставить Украине еще 45 самоходных артиллерийских установок Gepard. Об этом сообщил руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны ФРГ бригадный генерал Кристиан Фрейдинг в воскресном выпуске газеты Die Welt, передает DW.
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Как отмечается, Украина получит 15 установок Gepard в ближайшие недели и еще 30 – до конца 2023 года "в сотрудничестве с США".
Также в этом году в Украину должны поступить еще две системы IRIS-T для усиления ПВО, а в следующем – еще четыре.
- 7 июня появилась информация, что Rheinmetall готовит для транспортировки в Украину дополнительные 20 БМП Marder.
- 15 июня сообщалось, что Rheinmetall поставит ВСУ еще 14 основных боевых танков Leopard 2, которые оплатили Дания и Нидерланды.
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