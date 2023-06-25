Германия поставит Украине еще 45 зенитных орудий Gepard до конца года

Германия намерена до конца года предоставить Украине еще 45 самоходных артиллерийских установок Gepard. Об этом сообщил руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны ФРГ бригадный генерал Кристиан Фрейдинг в воскресном выпуске газеты Die Welt, передает DW.

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Как отмечается, Украина получит 15 установок Gepard в ближайшие недели и еще 30 – до конца 2023 года "в сотрудничестве с США".

Также в этом году в Украину должны поступить еще две системы IRIS-T для усиления ПВО, а в следующем – еще четыре.

7 июня появилась информация, что Rheinmetall готовит для транспортировки в Украину дополнительные 20 БМП Marder.

15 июня сообщалось, что Rheinmetall поставит ВСУ еще 14 основных боевых танков Leopard 2, которые оплатили Дания и Нидерланды.

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