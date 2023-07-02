Радник Резнікова: Україні гостро потрібні засоби боротьби з "Ланцетами". Які є варіанти

Українським військам вкрай потрібні засоби боротьби з російськими дронами-камікадзе "Ланцет", заявив радник міністра оборони Юрій Сак в інтерв'ю британській The Daily Telegraph.

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"Наша розвідка каже, що вони почали вкладати більше грошей в виробництво цих дронів. Все, що може пошкодити нашу зброю або створити загрозу для наших військ, викликає у нас занепокоєння", – сказав Сак.

"Не будемо хвалити росіян, але це непогана зброя", – додав він.

ДОВІДКА. БПЛА "Ланцет" – безпілотний/баражувальний боєприпас, розроблений російською компанією ZALA (входить до концерну "Калашников"). Призначений для ураження наземної техніки та інших важливих цілей на передньому краї та в тилу. Виробник також нібито проводить експерименти щодо ураження великих ворожих ударних БПЛА в польоті.

Daily Telegraph вказує, що заряд бойової частини "Ланцетів" відносно невеликий – один-два кілограми. Це робить їх менш смертоносними, ніж артилерійський снаряд або високоточна ракета, але для українських артилеристів вони стали великою проблемою. Багато хто називає їх однією з головних загроз на полі бою.

"Ланцети" літають низько і повільно, що ускладнює їхнє виявлення радарами традиційних систем протиповітряної оборони. До того ж "Ланцет" набагато дешевший, ніж протиповітряна ракета, яка мала б його збивати, – виробництво таких дронів коштує всього $35 000 за одиницю.

За словами Сака, найкращим захистом від безпілотників могли б стати зенітки Gepard, бо "вони мобільні, можуть швидко пересуватися і мають хороший радар". Німеччина недавно пообіцяла передати Україні додатково 45 "Гепардів".

Іншим засобом могли б стати австралійські Hawkei зі встановленими протиповітряною зброєю, але "уряд Австралії шукає якісь виправдання, щоб не передавати їх нам".

Ще один варіант – сучасні засоби радіоелектронної боротьби. "Нам їх дуже не вистачає, ми сподіваємося на наших союзників і, маю надію, колись у нас стане їх більше", – сказав Сак.

23 червня Євросоюз ввів санкції проти російського виробника "Ланцетів".

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