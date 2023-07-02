Советник Резникова: Украине остро нужны средства борьбы с "Ланцетами". Какие есть варианты

Украинским войскам крайне нужны средства борьбы с российскими дронами-камикадзе "Ланцет", заявил советник министра обороны Юрий Сак в интервью британской The Daily Telegraph.

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"Наша разведка говорит, что они начали вкладывать больше денег в производство этих дронов. Все, что может повредить наше оружие или создать угрозу для наших войск, вызывает у нас беспокойство", – сказал Сак.

"Не будем хвалить россиян, но это неплохое оружие", – добавил он.

СПРАВКА. БПЛА "Ланцет" – беспилотный/баражировочный боеприпас, разработанный российской компанией ZALA (входит в концерн "Калашников"). Предназначена для поражения наземной техники и других важных целей на переднем крае и в тылу. Производитель также якобы проводит эксперименты по поражению крупных вражеских ударных БПЛА в полете.

Daily Telegraph указывает, что заряд боевой части "Ланцетов" относительно невелик – один-два килограмма. Это делает их менее смертоносными, чем артиллерийский снаряд или высокоточная ракета, но для украинских артиллеристов они оказались большой проблемой. Многие называют их одной из главных угроз на поле боя.

"Ланцеты" летают низко и медленно, что затрудняет их обнаружение радарами традиционных систем противовоздушной обороны. К тому же "Ланцет" намного дешевле, чем противовоздушная ракета, которая должна его сбивать, – производство таких дронов стоит всего $35 000 за единицу.

По словам Сака, лучшей защитой от беспилотников могли бы стать зенитки Gepard, потому что "они мобильны, могут быстро передвигаться и имеют хороший радар". Германия недавно пообещала передать Украине дополнительно 45 "Гепардов".

Другим средством могли бы стать австралийские Hawkei с установленным противовоздушным оружием, но "правительство Австралии ищет какие-то оправдания, чтобы не передавать их нам".

Еще один вариант – современные средства радиоэлектронной борьбы. "Нам их очень не хватает, мы надеемся на наших союзников и, надеюсь, когда-то у нас станет их больше", – сказал Сак.

23 июня Евросоюз ввел санкции против российского производителя "Ланцетов".

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