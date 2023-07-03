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Дейнега: В 2024-м дроны будут важны, как и самолеты. Пока у РФ преимущество в изобретениях

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2023, 11:47
Дейнега: В 2024-м дроны будут важны, как и самолеты. Пока у РФ преимущество в изобретениях - Фото
Виталий Дейнега (фото - Mykhalchuk Serhii / Facebook)

В 2024 году на войне дроны будут "не менее важны, чем самолеты", считает заместитель министра обороны по вопросам цифровой трансформации Виталий Дейнега. Сегодня у российских оккупантов есть преимущество в разных изобретениях в этой сфере, сказал он LB.ua.

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"То есть FPV-дроны, одноразовые, которые просто влетают тебе в кабину машины, – с их стороны летят немного чаще, чем с нашей. И это плохо. Так не должно быть", – сообщил он.

Между тем, отметил Дейнега, у Сил обороны есть "очень хорошие вещи, которые есть у нас, и которых нет у россиян".

"Но на самом деле дроны в следующем году будут играть решающую роль. Это дешевый способ остановить очень дорогую технику. Очень дешевый", – подчеркнул основатель волонтерского фонда Повернись живим.

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По его словам, пока россиянам выгодно использовать дроны-камикадзе Shahed-136/131, они продолжат разменивать БПЛА за $30 000 на, условно, ракету к Stinger (~$100 000).

"В таком случае россиянам выгодно забрасывать нас "шахедами", истощая наши ресурсы. Мы должны найти какое-нибудь противоядие, которое позволило бы сбивать их дешево, тогда им было бы невыгодно запускать их", – резюмировал он.

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Евгений Пилипенко
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