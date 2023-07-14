Shahed-136 атакуют Одессу и Кривой Рог — ПВО не спит, взрывы в городах

Ночью 14 июля российские оккупанты атакуют Кривой Рог и Одессу полученными от союзного иранского режима дронами-камикадзе Shahed-136.

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За несколько минут до двух ночи взрывы прогремели в Кривом Роге, и почти одновременно – в Одессе.

О звуках в приморском городе сообщил источник LIGA.net, о работе ПВО в Днепропетровской области — местные жители и, позднее, местные власти.

Сейчас в районе Одессы – небольшая гроза, местные жители не могут понять – это работа ПВО/прилеты или гром.

02:27. Снова взрывы в Кривом Роге. Несколько.

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В ожидании новой информации посмотрите ролик, как враг тщетно пытался поразить двумя "шахедами" радар.

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