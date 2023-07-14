Shahed-136 атакуют Одессу и Кривой Рог — ПВО не спит, взрывы в городах
Ночью 14 июля российские оккупанты атакуют Кривой Рог и Одессу полученными от союзного иранского режима дронами-камикадзе Shahed-136.
За несколько минут до двух ночи взрывы прогремели в Кривом Роге, и почти одновременно – в Одессе.
О звуках в приморском городе сообщил источник LIGA.net, о работе ПВО в Днепропетровской области — местные жители и, позднее, местные власти.
Сейчас в районе Одессы – небольшая гроза, местные жители не могут понять – это работа ПВО/прилеты или гром.
02:27. Снова взрывы в Кривом Роге. Несколько.
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В ожидании новой информации посмотрите ролик, как враг тщетно пытался поразить двумя "шахедами" радар.
- Смотрите момент пикирования Shahed-136 и ударов по жилому кварталу в Сумах. Там погибли и были ранены люди.
- Воздушные силы объяснили, почему далеко не всегда удается сбить все "шахеды".
- Заместитель министра обороны по цифровой трансформации Дейнега считает, что пока у РФ преимущество по дронам, в 2024-м они будут не менее важны, чем самолеты.
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