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Игнат объяснил, почему не удалось сбить все "шахеды": Враг выбирает ночь и новые маршруты

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 14:57
Игнат объяснил, почему не удалось сбить все
Юрий Игнат (скриншот видео)

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему этой ночью Силам противовоздушной обороны не удалось сбить все "шахеды", запущенные Россией по Украине – были сбиты 12 из 18 дронов. В эфире телемарафона Игнат подчеркнул, что РФ выбирает ночное время для пусков, новые маршруты, а Украине нужны истребители F-16 для более эффективного противодействия российским дронам и ракетам.

"Так и происходит – не все "шахеды" сбиваются. Потому что это сложная цель, атакуют ими ночью. Средств ПВО не так много в Украине. Уничтожать "шахеды" нашими истребителями еще советского типа 1970-х годов не так просто", – сказал Игнат.

Он отметил, что именно поэтому Украина постоянно и подчеркивает необходимость передачи ВСУ современных истребителей, которые помогли бы в борьбе с дронами и во время ракетных атак.

"Противник постоянно использует разные тактические приемы, чтобы преодолеть нашу систему ПВО. И, к сожалению, не всегда удается уничтожать все воздушные цели. Иногда "шахеды" уничтожаются и на 100%. Но если речь идет о ночном времени, если враг выбирает какие-то новые маршруты, пользуется разведкой, то, к сожалению, не все "шахеды" сбиваются", – отметил Игнат.

  • В Днепропетровской области в ночь на 7 июля были сбиты шесть беспилотников, известно о двух погибших.
  • В общей сложности ПВО сбила 12 "шахедов", было шесть прилетов. РФ запускала беспилотники из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.
Оксана Житнюк
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