Игнат объяснил, почему не удалось сбить все "шахеды": Враг выбирает ночь и новые маршруты

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему этой ночью Силам противовоздушной обороны не удалось сбить все "шахеды", запущенные Россией по Украине – были сбиты 12 из 18 дронов. В эфире телемарафона Игнат подчеркнул, что РФ выбирает ночное время для пусков, новые маршруты, а Украине нужны истребители F-16 для более эффективного противодействия российским дронам и ракетам.

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"Так и происходит – не все "шахеды" сбиваются. Потому что это сложная цель, атакуют ими ночью. Средств ПВО не так много в Украине. Уничтожать "шахеды" нашими истребителями еще советского типа 1970-х годов не так просто", – сказал Игнат.

Он отметил, что именно поэтому Украина постоянно и подчеркивает необходимость передачи ВСУ современных истребителей, которые помогли бы в борьбе с дронами и во время ракетных атак.

"Противник постоянно использует разные тактические приемы, чтобы преодолеть нашу систему ПВО. И, к сожалению, не всегда удается уничтожать все воздушные цели. Иногда "шахеды" уничтожаются и на 100%. Но если речь идет о ночном времени, если враг выбирает какие-то новые маршруты, пользуется разведкой, то, к сожалению, не все "шахеды" сбиваются", – отметил Игнат.

В Днепропетровской области в ночь на 7 июля были сбиты шесть беспилотников, известно о двух погибших.

В общей сложности ПВО сбила 12 "шахедов", было шесть прилетов. РФ запускала беспилотники из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.

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