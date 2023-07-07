ВСУ: Россия ночью атаковала Украину дронами Shahed. ПВО сбила 12 штук, есть шесть прилетов
07.07.2023, 08:14
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты в ночь на 7 июля атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed-136, зафиксировано шесть прилетов. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Военные заявляют, что противник запускал ударные беспилотники из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.
Всего было зафиксировано пуски 18 БпЛА, противовоздушная оборона работала в южных и восточных областях.
Зенитно-ракетные войска, истребители и мобильные группы уничтожили 12 из 18 дронов.
Подробностей о прилетах пока нет.
- Ночью 6 июля государство-террорист РФ нанесло удар крылатыми ракетами "Калибр" по многоэтажке во Львове.
- Президент Зеленский поделился в соцсетях видео с последствиями этой ракетной атаки российских оккупантов и пообещал "ощутимый ответ врагу".
- После жалоб жителей, городские власти Львова запретили закрывать укрытия.
Смотрите также: Удар "Калибрами" по Львову: под завалами обнаружили еще два тела, появилось видео первых минут
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии