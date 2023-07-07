ВСУ: Россия ночью атаковала Украину дронами Shahed. ПВО сбила 12 штук, есть шесть прилетов

Российские оккупанты в ночь на 7 июля атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed-136, зафиксировано шесть прилетов. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что противник запускал ударные беспилотники из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.

Всего было зафиксировано пуски 18 БпЛА, противовоздушная оборона работала в южных и восточных областях.

Зенитно-ракетные войска, истребители и мобильные группы уничтожили 12 из 18 дронов.

Подробностей о прилетах пока нет.

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