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ВСУ: Россия ночью атаковала Украину дронами Shahed. ПВО сбила 12 штук, есть шесть прилетов

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 08:14
ВСУ: Россия ночью атаковала Украину дронами Shahed. ПВО сбила 12 штук, есть шесть прилетов - Фото
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты в ночь на 7 июля атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed-136, зафиксировано шесть прилетов. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Военные заявляют, что противник запускал ударные беспилотники из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.

Всего было зафиксировано пуски 18 БпЛА, противовоздушная оборона работала в южных и восточных областях.

Зенитно-ракетные войска, истребители и мобильные группы уничтожили 12 из 18 дронов.

Подробностей о прилетах пока нет. 

Смотрите также: Удар "Калибрами" по Львову: под завалами обнаружили еще два тела, появилось видео первых минут

Дмитрий Гриниченко
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