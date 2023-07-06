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Зеленский показал последствия атаки "Калибров" на дом во Львове – видео с дрона видео

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 07:46
Видео: Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский поделился в соцсетях последствиями ночной ракетной атаки российских оккупантов на многоэтажный дом во Львове, в результате которой погибли четыре человека.

В комментарии к сообщению Зеленский пообещал "ощутимый ответ врагу" и выразил соболезнования родным погибших и раненых.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в результате прямого попадания крылатых ракет "Калибр" по дому разрушены третий и четвертый этажи в двух подъездах.

В 07:00 стало известно о четырех погибших и девяти раненых.

Есть информация, что под завалами еще остаются люди.

На ролике, который опубликовал Зеленский, видны разрушенные подъезды, разбитые окна, сгоревшие автомобили, остатки квартир, а также уничтоженный объект критической инфраструктуры рядом.

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Милана Головань
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