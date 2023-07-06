Президент Владимир Зеленский поделился в соцсетях последствиями ночной ракетной атаки российских оккупантов на многоэтажный дом во Львове, в результате которой погибли четыре человека.

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В комментарии к сообщению Зеленский пообещал "ощутимый ответ врагу" и выразил соболезнования родным погибших и раненых.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в результате прямого попадания крылатых ракет "Калибр" по дому разрушены третий и четвертый этажи в двух подъездах.

В 07:00 стало известно о четырех погибших и девяти раненых.

Есть информация, что под завалами еще остаются люди.

На ролике, который опубликовал Зеленский, видны разрушенные подъезды, разбитые окна, сгоревшие автомобили, остатки квартир, а также уничтоженный объект критической инфраструктуры рядом.

Противоракеты из Patriot уничтожили авиагруппу РФ весной: оператор ЗРК показал, что произошло 13 мая.

Китай сомневается, что Patriot сбивает аэробаллистические "Кинжалы", но посланник Си не захотел увидеть обломки этих ракет, когда был в Киеве.

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