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Зеленський показав наслідки атаки "Калібрів" на будинок у Львові – відео з дрона видео

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06.07.2023, 07:46
Відео: Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський поділився у соцмережах наслідками нічної ракетної атаки російських окупантів на багатоповерховий будинок у Львові, внаслідок якої загинули чотири людини. 

У коментарі під дописом Зеленський пообіцяв "відчутну відповідь ворогу" та висловив співчуття рідним загиблих і поранених.

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що внаслідок прямого влучання крилатих ракет "Калібр" по будинку зруйновані третій та четвертий поверхи у двох під’їздах.

О 07:00 стало відомо про чотирьох загиблих та дев'ятьох поранених.

Є інформація, що під завалами ще залишаються люди.

На ролику, який опублікував Зеленський, видно зруйновані під'їзди, потрощені вікна, згорілі автівки, залишки квартир, а також знищений об'єкт критичної інфраструктури поруч.

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Мілана Головань
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Володимир Зеленськийвійнаруйнуванняльвівзагиблі
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