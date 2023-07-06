Президент Володимир Зеленський поділився у соцмережах наслідками нічної ракетної атаки російських окупантів на багатоповерховий будинок у Львові, внаслідок якої загинули чотири людини.

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У коментарі під дописом Зеленський пообіцяв "відчутну відповідь ворогу" та висловив співчуття рідним загиблих і поранених.

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що внаслідок прямого влучання крилатих ракет "Калібр" по будинку зруйновані третій та четвертий поверхи у двох під’їздах.

О 07:00 стало відомо про чотирьох загиблих та дев'ятьох поранених.

Є інформація, що під завалами ще залишаються люди.

На ролику, який опублікував Зеленський, видно зруйновані під'їзди, потрощені вікна, згорілі автівки, залишки квартир, а також знищений об'єкт критичної інфраструктури поруч.

Протиракети з Patriot знищили авіагрупу РФ навесні: оператор ЗРК показав, що сталося 13 травня.

Китай сумнівається, що Patriot збиває аеробалістичні "Кинджали", але посланник Сі не захотів побачити уламки цих ракет, коли був у Києві.

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