Китай сумнівається, що ЗРК Patriot збиває Кинджали. Але посланник Сі не захотів побачити уламки – FT
Спецпредставник Китаю у євразійських справах Лі Хуей, який відвідав Київ у середині травня, саме день, коли столична протиповітряна оборона збила кілька російських ракет "Кинджал", нібито засумнівався в цьому, але докази вирішив краще не оглядати. Про це розповів Financial Times міністр оборони Олексій Резніков.
Видання пише з посиланням на українських дипломатів, що китайський посланець "не вірив у те, що американські Patriot перехопили російські гіперзвукові ракети".
"Я запропонував [йому], що якщо є сумніви, ми готові надати докази", – сказав Резніков.
Лі поїхав із Києва, не ознайомившись із доказами, додав голова Міноборони, а посольство КНР в Україні не відповіло на запит FT про коментарі.
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За словами Резнікова, у травні, коли він зустрічався з офіційними особами США, йому зателефонував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і повідомив про перехоплення "Кинджала". Звертаючись до своїх американських гостей, Резніков, за його словами, сказав: "У мене для вас добрі новини. Ми збили "Кинджал".
" Фантастика!" – згадав Резніков відповідь офіційного представника США.
"Усі уважно стежать. І не тільки Індія. Китай теж... Усі, навіть ті, хто купив зброю у [Росії], уважно стежитимуть", – додав міністр.
- Наприкінці травня WSJ написала, що Лі нібито пропонував у Європі, щоб за Росією збереглися окуповані землі. На Банковій відреагували на це, а потім і в МЗС Китаю.
- На початку літа посланник Сі заявив, що Китай може відправити до Європи ще одну делегацію з війни в Україні.
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