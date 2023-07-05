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Китай сумнівається, що ЗРК Patriot збиває Кинджали. Але посланник Сі не захотів побачити уламки – FT

Этот материал также доступен на русском
05.07.2023, 10:33
Китай сумнівається, що ЗРК Patriot збиває Кинджали. Але посланник Сі не захотів побачити уламки – FT - Фото
Лі Хуей (Фото - EPA)

Спецпредставник Китаю у євразійських справах Лі Хуей, який відвідав Київ у середині травня, саме день, коли столична протиповітряна оборона збила кілька російських ракет "Кинджал", нібито засумнівався в цьому, але докази вирішив краще не оглядати. Про це розповів Financial Times міністр оборони Олексій Резніков.

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Видання пише з посиланням на українських дипломатів, що китайський посланець "не вірив у те, що американські Patriot перехопили російські гіперзвукові ракети".

"Я запропонував [йому], що якщо є сумніви, ми готові надати докази", – сказав Резніков.

Лі поїхав із Києва, не ознайомившись із доказами, додав голова Міноборони, а посольство КНР в Україні не відповіло на запит FT про коментарі.

Дивіться відео: Patriot знищив авіагрупу РФ навесні: оператор ЗРК показав, що сталося 13 травня

За словами Резнікова, у травні, коли він зустрічався з офіційними особами США, йому зателефонував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і повідомив про перехоплення "Кинджала". Звертаючись до своїх американських гостей, Резніков, за його словами, сказав: "У мене для вас добрі новини. Ми збили "Кинджал".

" Фантастика!" – згадав Резніков відповідь офіційного представника США.

ДОВІДКА. Росія характеризує 9-C-7760 як гіперзвукову ракету комплексу Х-47М2, проте по суті це модернізований для підвісу на літак балістичний "Іскандер", пояснив LIGA.net експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк. Ракета здатна нести ядерний заряд. Заявлена РФ максимальна швидкість – до 4 км/c, висота польоту на момент досягнення гіперзвукової швидкості – 20 км, а маса бойової частини – 500 кг.

"Усі уважно стежать. І не тільки Індія. Китай теж... Усі, навіть ті, хто купив зброю у [Росії], уважно стежитимуть", – додав міністр.

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Євген Пилипенко
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війнакитайгеополітикаОлексій РезніковPatriotЛі Хуей
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