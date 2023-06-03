Посланець Сі: Китай може відправити до Європи ще одну делегацію щодо війни в Україні

Китай може відправити до Європи ще одну делегацію для переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України. Про це заявив спецпредставник країни у справах Євразії Лі Хуей, передає Reuters.

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Він аргументував це тим, що його поїздка в Європу, яка передбачала сприяння політичному врегулюванню війни, "може не призвести до якогось негайного результату".

"Ми відчули, що існує великий розрив між позиціями обох сторін", – сказав спецпредставник Китаю.

Лі відвідав Україну 16 та 17 травня за дорученням глави КНР Сі Цзіньпіна, яке той дав йому після телефонної розмови з Зеленським.

18 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з Лі та наголосив на тому, що Україна не пристане на жодні пропозиції, які передбачають втрату територій чи заморожування конфлікту.

Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 18 травня, МЗС Китаю опублікувало звіт, в якому повідомило, що Україні та Росії "треба почати з себе" для початку мирних переговорів.

ДОВІДКА. Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну "спровокували" НАТО та США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Однак водночас заявляла про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони "за мир у всьому світі".

Зеленський у день розмови з Сі призначив посла у Китаї. Місце було вільним із 2021 року.

Він сказав Сі Цзіньпіну, що Україна звільнить Крим та всі землі, а також нагадав про "єдиний Китай".

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