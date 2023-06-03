RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Посланець Сі: Китай може відправити до Європи ще одну делегацію щодо війни в Україні

Этот материал также доступен на русском
03.06.2023, 07:15
Посланець Сі: Китай може відправити до Європи ще одну делегацію щодо війни в Україні - Фото
Лі Хуей (Фото: ЕРА)

Китай може відправити до Європи ще одну делегацію для переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України. Про це заявив спецпредставник країни у справах Євразії Лі Хуей, передає Reuters.

Він аргументував це тим, що його поїздка в Європу, яка передбачала сприяння політичному врегулюванню війни, "може не призвести до якогось негайного результату".

"Ми відчули, що існує великий розрив між позиціями обох сторін", – сказав спецпредставник Китаю.

Лі відвідав Україну 16 та 17 травня за дорученням глави КНР Сі Цзіньпіна, яке той дав йому після телефонної розмови з Зеленським.

18 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з Лі та наголосив на тому, що Україна не пристане на жодні пропозиції, які передбачають втрату територій чи заморожування конфлікту.

Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 18 травня, МЗС Китаю опублікувало звіт, в якому повідомило, що Україні та Росії "треба почати з себе" для початку мирних переговорів.

ДОВІДКА. Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну "спровокували" НАТО та США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Однак водночас заявляла про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони "за мир у всьому світі".

Читайте також: Китай спрямував до України Лі Хуея. Він був послом у Росії 10 років і має нагороди від Путіна

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнакитайпереговориЛі Хуей
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 