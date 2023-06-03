Посланець Сі: Китай може відправити до Європи ще одну делегацію щодо війни в Україні
Китай може відправити до Європи ще одну делегацію для переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України. Про це заявив спецпредставник країни у справах Євразії Лі Хуей, передає Reuters.
Він аргументував це тим, що його поїздка в Європу, яка передбачала сприяння політичному врегулюванню війни, "може не призвести до якогось негайного результату".
"Ми відчули, що існує великий розрив між позиціями обох сторін", – сказав спецпредставник Китаю.
Лі відвідав Україну 16 та 17 травня за дорученням глави КНР Сі Цзіньпіна, яке той дав йому після телефонної розмови з Зеленським.
18 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з Лі та наголосив на тому, що Україна не пристане на жодні пропозиції, які передбачають втрату територій чи заморожування конфлікту.
Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 18 травня, МЗС Китаю опублікувало звіт, в якому повідомило, що Україні та Росії "треба почати з себе" для початку мирних переговорів.
- Зеленський у день розмови з Сі призначив посла у Китаї. Місце було вільним із 2021 року.
- Він сказав Сі Цзіньпіну, що Україна звільнить Крим та всі землі, а також нагадав про "єдиний Китай".
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