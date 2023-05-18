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МЗС Китаю Зеленському щодо мирних переговорів: Треба почати з себе

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 16:17
МЗС Китаю Зеленському щодо мирних переговорів: Треба почати з себе - Фото
Лі Хуей (Фото: ЕРА)

У підсумках зустрічі посланця Китаю з "врегулювання" війни Лі Хуейя з президентом Володимиром Зеленським 18 травня, Міністерство закордонних справ країни опублікувало звіт, в якому повідомило, що Україні та Росії "треба почати з себе" для початку мирних переговорів.

"Панацеї для вирішення кризи немає, всі сторони повинні почати з себе, накопичити взаємну довіру, створити умови для припинення війни й мирних переговорів", – йдеться у повідомленні.

У Пекіні також вкотре повторили наративи про те, що "Китай готовий сприяти міжнародній спільноті для формування найбільшого спільного знаменника для вирішення української кризи та докладати власних зусиль, щоб зупинити війну, припинити вогонь і якомога швидше відновити мир".

Лі відвідав Україну 16 та 17 травня за дорученням глави КНР Сі Цзіньпіна, яке той дав йому після телефонної розмови з Зеленським.

18 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з Лі та наголосив на тому, що Україна не пристане на жодні пропозиції, які передбачають втрату територій чи заморожування конфлікту.

ДОВІДКА. Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну "спровокували" НАТО та США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Однак водночас заявляла про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони "за мир у всьому світі".

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Мілана Головань
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Володимир ЗеленськийвійнаДмитро КулебакитайЛі Хуей
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