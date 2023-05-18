МИД Китая Зеленскому по мирным переговорам: Надо начать с себя
По итогам встречи посланника Китая по "урегулированию" войны Ли Хуэйя с президентом Владимиром Зеленским 18 мая, Министерство иностранных дел страны опубликовало отчет, в котором сообщило, что Украине и России "надо начать с себя" для начала мирных переговоров.
"Панацеи для разрешения кризиса нет, все стороны должны начать с себя, накопить взаимное доверие, создать условия для прекращения войны и мирных переговоров", – говорится в сообщении.
В Пекине также повторили нарративы о том, что "Китай готов содействовать международному сообществу для формирования крупнейшего общего знаменателя для разрешения украинского кризиса и прилагать собственные усилия, чтобы остановить войну, прекратить огонь и как можно скорее восстановить мир".
Ли посетил Украину 16 и 17 мая по поручению главы КНР Си Цзиньпина, которое тот дал ему после телефонного разговора с Зеленским.
18 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с Ли и отметил, что Украина не примет никаких предложений, предусматривающих потерю территорий или замораживание конфликта.
- Зеленский в день разговора с Си назначил посла в Китае. Место было свободно с 2021 года.
- Он сказал Си Цзиньпину, что Украина освободит Крым и все земли, а также напомнил о "едином Китае".
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