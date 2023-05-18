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МИД Китая Зеленскому по мирным переговорам: Надо начать с себя

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 16:17
МИД Китая Зеленскому по мирным переговорам: Надо начать с себя - Фото
Ли Хуэй (Фото: ЕРА)

По итогам встречи посланника Китая по "урегулированию" войны Ли Хуэйя с президентом Владимиром Зеленским 18 мая, Министерство иностранных дел страны опубликовало отчет, в котором сообщило, что Украине и России "надо начать с себя" для начала мирных переговоров.

"Панацеи для разрешения кризиса нет, все стороны должны начать с себя, накопить взаимное доверие, создать условия для прекращения войны и мирных переговоров", – говорится в сообщении.

В Пекине также повторили нарративы о том, что "Китай готов содействовать международному сообществу для формирования крупнейшего общего знаменателя для разрешения украинского кризиса и прилагать собственные усилия, чтобы остановить войну, прекратить огонь и как можно скорее восстановить мир".

Ли посетил Украину 16 и 17 мая по поручению главы КНР Си Цзиньпина, которое тот дал ему после телефонного разговора с Зеленским.

18 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с Ли и отметил, что Украина не примет никаких предложений, предусматривающих потерю территорий или замораживание конфликта.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну спровоцировали НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

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Милана Головань
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Владимир ЗеленскийКитайвойнадмитрий кулебаЛи Хуэй
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