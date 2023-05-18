Шольц перед саммитом G7 заявил, что Россия представляет угрозу всему миру. Упомянул Китай

Канцлер Германии Олаф Шольц перед саммитом G7 в японской Хиросиме заявил, что Россия несет угрозу всему миру. Об этом он сообщил по прибытию в Японию, цитирует его Bloomberg.

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По его словам, Россия является угрозой для всей планеты, а Хиросима, где пройдет встреча лидеров G7, является "символом необходимости достижения мира".

Комментируя вопрос отношений западных стран с Китаем он сказал, что "отделение от одной страны — это не та цель, которую здесь кто-либо преследует".

"Однако в то же время мы хотим организовать глобальные торговые отношения таким образом, чтобы риски не становились большими в результате зависимости от одной страны", — заявил Шольц.

Ранее стало известно, что Германия передаст Украине новый пакет военной помощи на 2,7 млрд евро — это будет крупнейшей поставкой с начала большой войны.

27 марта 2023 года в СМИ появились сообщения о том, что в Украину уже прибыли 18 танков Leopard 2 из Германии. Вскоре информация была официально подтверждена.

Немецкая оружейная компания Rheinmetall строит логистический центр в Румынии недалеко от границы с Украиной, чтобы ремонтировать и обслуживать танки и самоходные артиллерийские установки.

Оборонные компании Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) в начале мая во внесудебном порядке уладили разногласия по правам интеллектуальной собственности на разработки, связанные с танком Leopard 2.

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