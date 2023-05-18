Шольц перед саммитом G7 заявил, что Россия представляет угрозу всему миру. Упомянул Китай
Канцлер Германии Олаф Шольц перед саммитом G7 в японской Хиросиме заявил, что Россия несет угрозу всему миру. Об этом он сообщил по прибытию в Японию, цитирует его Bloomberg.
По его словам, Россия является угрозой для всей планеты, а Хиросима, где пройдет встреча лидеров G7, является "символом необходимости достижения мира".
Комментируя вопрос отношений западных стран с Китаем он сказал, что "отделение от одной страны — это не та цель, которую здесь кто-либо преследует".
"Однако в то же время мы хотим организовать глобальные торговые отношения таким образом, чтобы риски не становились большими в результате зависимости от одной страны", — заявил Шольц.
Ранее стало известно, что Германия передаст Украине новый пакет военной помощи на 2,7 млрд евро — это будет крупнейшей поставкой с начала большой войны.
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