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Генерал об отличии Leopard от танков СССР: В советских почти нет шансов выжить при ударе

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2023, 13:37
Генерал об отличии Leopard от танков СССР: В советских почти нет шансов выжить при ударе - Фото
Танк Leopard 2 (Фото: EPA)

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал об отличии немецких танков Leopard 2 от машин советского образца. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, на Leopard готовились украинские танкисты с боевым опытом, которые ранее воевали на советской технике.
Он отметил, что немецкие танки имеют огневую мощность, броню, сильный двигатель и обеспечивают защищенность экипажа. 

"В советском танке экипаж имеет очень мало шансов на выживание после попадания по нему", — сказал генерал.

Военачальник подчеркнул, что Leopard также бьет на большее расстояние, чем советские танки.

"Будем надеятся, что эти машины помогут нам победить", — резюмировал он.

  • 13 марта сообщалось, что украинские военные, которые приехали в Германию для боевой подготовки на танке Leopard 2, завершают обучение.
  • Кроме Leopard 2, Украина должна получить от Германии танки Leopard 1. Правительство выдало немецким производителям лицензию на поставку Украины до 178 танков Leopard 1A5.
  • 27 марта в медиа появились сообщения, что в Украину уже прибыли 18 танков Leopard 2 из Германии. Позднее поступило официальное подтверждение, что танки доставлены в комплекте с запчастями и запасом боеприпасов. 

Читайте также: Министр обороны Германии: Танковая группа Leopard 2A6 даст серьезное преимущество ВСУ 

Дмитро Гриниченко
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