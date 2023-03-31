Генерал об отличии Leopard от танков СССР: В советских почти нет шансов выжить при ударе

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал об отличии немецких танков Leopard 2 от машин советского образца. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, на Leopard готовились украинские танкисты с боевым опытом, которые ранее воевали на советской технике.

Он отметил, что немецкие танки имеют огневую мощность, броню, сильный двигатель и обеспечивают защищенность экипажа.

"В советском танке экипаж имеет очень мало шансов на выживание после попадания по нему", — сказал генерал.

Военачальник подчеркнул, что Leopard также бьет на большее расстояние, чем советские танки.

"Будем надеятся, что эти машины помогут нам победить", — резюмировал он.

13 марта сообщалось, что украинские военные, которые приехали в Германию для боевой подготовки на танке Leopard 2, завершают обучение.

Кроме Leopard 2, Украина должна получить от Германии танки Leopard 1. Правительство выдало немецким производителям лицензию на поставку Украины до 178 танков Leopard 1A5.

27 марта в медиа появились сообщения, что в Украину уже прибыли 18 танков Leopard 2 из Германии. Позднее поступило официальное подтверждение, что танки доставлены в комплекте с запчастями и запасом боеприпасов.

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Дмитро Гриниченко

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