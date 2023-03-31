Генерал об отличии Leopard от танков СССР: В советских почти нет шансов выжить при ударе
31.03.2023, 13:37
Танк Leopard 2 (Фото: EPA)
Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал об отличии немецких танков Leopard 2 от машин советского образца. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
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По его словам, на Leopard готовились украинские танкисты с боевым опытом, которые ранее воевали на советской технике.
Он отметил, что немецкие танки имеют огневую мощность, броню, сильный двигатель и обеспечивают защищенность экипажа.
"В советском танке экипаж имеет очень мало шансов на выживание после попадания по нему", — сказал генерал.
Военачальник подчеркнул, что Leopard также бьет на большее расстояние, чем советские танки.
"Будем надеятся, что эти машины помогут нам победить", — резюмировал он.
- 13 марта сообщалось, что украинские военные, которые приехали в Германию для боевой подготовки на танке Leopard 2, завершают обучение.
- Кроме Leopard 2, Украина должна получить от Германии танки Leopard 1. Правительство выдало немецким производителям лицензию на поставку Украины до 178 танков Leopard 1A5.
- 27 марта в медиа появились сообщения, что в Украину уже прибыли 18 танков Leopard 2 из Германии. Позднее поступило официальное подтверждение, что танки доставлены в комплекте с запчастями и запасом боеприпасов.
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