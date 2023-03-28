Министр обороны Германии: танковая группа Leopard 2A6 даст серьезное преимущество ВСУ

Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил доставку в Украину 18 немецких танков Leopard 2 и заявил, что они будут иметь "решающее значение на поле боя".

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"Уверен, что боевые танки Leopard 2A6 будут иметь решающее значение на фронте. Вместе со Швецией и Португалией мы пообещали поставить достаточно танков для боевой группы. Чтобы выполнить обещание, Германия поставила на четыре танка больше, чем было обещано изначально. Можете рассчитывать на нас!" – цитирует Писториуса официальный Twitter Германии в НАТО.

В конце января 2023 года Германия заявила, что передаст ВСУ 14 танков Leopard 2, позже министр обороны Писториус решил увеличить их количество с 14 до 18 танков.

27 марта в медиа появились сообщения, что в Украину уже прибыли 18 танков Leopard 2 из Германии. Позднее поступило официальное подтверждение, что танки доставлены в комплекте с запчастями и запасом боеприпасов.

13 марта сообщалось, что украинские военные, которые приехали в Германию для боевой подготовки на танке Leopard 2, завершают обучение.

Кроме Leopard 2, Украина должна получить от Германии танки Leopard 1. Правительство выдало немецким производителям лицензию на поставку Украины до 178 танков Leopard 1A5.

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Сергій Бережний

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