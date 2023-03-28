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Министр обороны Германии: танковая группа Leopard 2A6 даст серьезное преимущество ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 10:12
Министр обороны Германии: танковая группа Leopard 2A6 даст серьезное преимущество ВСУ - Фото
Танк Leopard 2A6 (Фото - EPA)

Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил доставку в Украину 18 немецких танков Leopard 2 и заявил, что они будут иметь "решающее значение на поле боя".

"Уверен, что боевые танки Leopard 2A6 будут иметь решающее значение на фронте. Вместе со Швецией и Португалией мы пообещали поставить достаточно танков для боевой группы. Чтобы выполнить обещание, Германия поставила на четыре танка больше, чем было обещано изначально. Можете рассчитывать на нас!" – цитирует Писториуса официальный Twitter Германии в НАТО. 

Фото – скриншот

В конце января 2023 года Германия заявила, что передаст ВСУ 14 танков Leopard 2, позже министр обороны Писториус решил увеличить их количество с 14 до 18 танков.

27 марта в медиа появились сообщения, что в Украину уже прибыли 18 танков Leopard 2 из Германии. Позднее поступило официальное подтверждение, что танки доставлены в комплекте с запчастями и запасом боеприпасов. 

  • 13 марта сообщалось, что украинские военные, которые приехали в Германию для боевой подготовки на танке Leopard 2, завершают обучение.
  • Кроме Leopard 2, Украина должна получить от Германии танки Leopard 1. Правительство выдало немецким производителям лицензию на поставку Украины до 178 танков Leopard 1A5.

Смотрите также: Машингверы, "Барсуки", запчасти для Leopard 2 и Marder, сенсоры: новые поставки из Германии

Сергій Бережний
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Германия танки военная помощь борис писториус Leopard 2A6
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