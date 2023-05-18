Шольц перед самітом G7 заявив, що Росія становить загрозу всьому світу. Також згадав Китай

Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед самітом G7 у японській Хіросімі заявив, що Росія несе загрозу всьому світу. Про це він повідомив після прибуття до Японії, цитує його Bloomberg.

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За його словами, Росія є загрозою для всієї планети, а Хіросіма, де відбудеться зустріч лідерів G7, є "символом необхідності досягнення миру".

Коментуючи питання відносин західних країн з Китаєм, він сказав, що "відділення від однієї країни — це не та мета, яку тут хтось переслідує".

"Однак водночас ми хочемо організувати глобальні торговельні відносини таким чином, щоб ризики не ставали більшими через залежність від однієї країни", — заявив Шольц.

Раніше стало відомо, що Німеччина передасть Україні новий пакет військової допомоги на 2,7 млрд євро — це буде найбільшим постачанням з початку великої війни.

27 березня 2023 року у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що в Україну вже прибуло 18 танків Leopard 2 з Німеччини. Невдовзі інформацію було офіційно підтверджено.

Німецька збройова компанія Rheinmetall будує логістичний центр у Румунії неподалік кордону з Україною, щоб ремонтувати й обслуговувати танки та самохідні артилерійські установки.

Оборонні компанії Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann (KMW) на початку травня у позасудовому порядку залагодили розбіжності з прав інтелектуальної власності на розробки, пов'язані з танком Leopard 2.

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