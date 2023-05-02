Немецкие компании поссорились из-за прав на танк Leopard 2. Спор решили без суда – Reuters

Немецкие оборонные компании Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann долгое время не могли поделить право интеллектуальной собственности на разработки, связанные с танком Leopard 2, считающимся экспертами одним из самых современных в мире. Reuters сообщает, что компании уладили спор, не дождавшись судебного разбирательства.

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Пик популярности этого танка на фоне войны России против Украины и, как следствие, бум оборонных заказов, стали причиной спора между двумя немецкими компаниями ОПК.

Обе производят детали для Leopard 2: Rheinmetall занимается изготовлением пушек, KMW – ходовой части.

В марте 2023 года директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что его компания владеет правами на модель Leopard 2A4. Поэтому около недели назад KMW подала иск в суд.

2 мая окружной суд в Мюнхене сообщил об отмене заседания по этому иску в связи с разрешением спора между сторонами, не предоставив других деталей.

В Rheinmetall объяснили, что обе стороны хотели как можно быстрее закрыть вопрос, чтобы это не отвлекало их от работы.

"В заявлениях, ставших предметом спора, ни господин Паппергер, ни Rheinmetall AG не собирались утверждать, что Rheinmetall AG является владельцем эксклюзивных прав на Leopard 2A4", – пояснили в компании.

Журналисты сообщили, что другая сторона, Krauss-Maffei Wegmann, пока не предоставила комментарии.

27 марта 2023 года в СМИ появились сообщения о том, что в Украину уже прибыли 18 танков Leopard 2 из Германии. Было официальное подтверждение.

23 апреля Испания отправила в Украину первую партию Leopard 2.

Немецкая оружейная компания Rheinmetall строит логистический центр в Румынии недалеко от границы с Украиной, чтобы ремонтировать и обслуживать танки и самоходные артиллерийские установки.

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