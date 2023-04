Испания отправила в Украину первую партию танков Leopard 2

Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила об отправке в Украину первой партии из шести танков Leopard 2A4, пишет CNN.

Роблес рассказала, что танки вместе с 20 единицами других тяжелых транспортных средств отправили по морю в Польшу. Транспортировка займет от пяти до шести дней.

"Через шесть дней – через другую страну – они будут в Украине", – сказала министр.

Остальные четыре танка отправят в Украину сразу после ремонта. Она надеется, что это произойдет как можно быстрее.

Margarita Robles, Boris #Pistorius Thank you for your Leopard-hearts. And for their steel armor.

