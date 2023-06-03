UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Посланник Си: Китай может отправить в Европу еще одну делегацию по войне в Украине

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2023, 07:15
Посланник Си: Китай может отправить в Европу еще одну делегацию по войне в Украине - Фото
Ли Хуэй (Фото: ЕРА)

Китай может отправить в Европу еще одну делегацию для переговоров по урегулированию войны России против Украины. Об этом заявил спецпредставитель страны по делам Евразии Ли Хуэй, передает Reuters.

Он аргументировал это тем, что его поездка в Европу, которая предусматривала содействие политическому урегулированию войны, "может не привести к немедленному результату".

"Мы почувствовали, что существует большой разрыв между позициями обеих сторон", – сказал спецпредставитель Китая.

Ли посетил Украину 16 и 17 мая по поручению главы КНР Си Цзиньпина, которое тот дал ему после телефонного разговора с Зеленским.

18 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с Ли и отметил, что Украина не примет никаких предложений, предусматривающих потерю территорий или замораживание конфликта.

После встречи с президентом Владимиром Зеленским 18 мая МИД Китая опубликовал отчет, в котором сообщил, что Украине и России "надо начать с себя" для начала мирных переговоров.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну спровоцировали НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Читайте также: Китай направил в Украину Ли Хуэя. Он был послом в России 10 лет и получил награды от Путина

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
КитайвойнапереговорыЛи Хуэй
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 