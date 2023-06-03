Посланник Си: Китай может отправить в Европу еще одну делегацию по войне в Украине
Китай может отправить в Европу еще одну делегацию для переговоров по урегулированию войны России против Украины. Об этом заявил спецпредставитель страны по делам Евразии Ли Хуэй, передает Reuters.
Он аргументировал это тем, что его поездка в Европу, которая предусматривала содействие политическому урегулированию войны, "может не привести к немедленному результату".
"Мы почувствовали, что существует большой разрыв между позициями обеих сторон", – сказал спецпредставитель Китая.
Ли посетил Украину 16 и 17 мая по поручению главы КНР Си Цзиньпина, которое тот дал ему после телефонного разговора с Зеленским.
18 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с Ли и отметил, что Украина не примет никаких предложений, предусматривающих потерю территорий или замораживание конфликта.
После встречи с президентом Владимиром Зеленским 18 мая МИД Китая опубликовал отчет, в котором сообщил, что Украине и России "надо начать с себя" для начала мирных переговоров.
- Зеленский в день разговора с Си назначил посла в Китае. Место было свободно с 2021 года.
- Он сказал Си Цзиньпину, что Украина освободит Крым и все земли, а также напомнил о "едином Китае".
Читайте также: Китай направил в Украину Ли Хуэя. Он был послом в России 10 лет и получил награды от Путина
Комментарии