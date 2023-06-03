Посланник Си: Китай может отправить в Европу еще одну делегацию по войне в Украине

Китай может отправить в Европу еще одну делегацию для переговоров по урегулированию войны России против Украины. Об этом заявил спецпредставитель страны по делам Евразии Ли Хуэй, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он аргументировал это тем, что его поездка в Европу, которая предусматривала содействие политическому урегулированию войны, "может не привести к немедленному результату".

"Мы почувствовали, что существует большой разрыв между позициями обеих сторон", – сказал спецпредставитель Китая.

Ли посетил Украину 16 и 17 мая по поручению главы КНР Си Цзиньпина, которое тот дал ему после телефонного разговора с Зеленским.

18 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с Ли и отметил, что Украина не примет никаких предложений, предусматривающих потерю территорий или замораживание конфликта.

После встречи с президентом Владимиром Зеленским 18 мая МИД Китая опубликовал отчет, в котором сообщил, что Украине и России "надо начать с себя" для начала мирных переговоров.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну спровоцировали НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Зеленский в день разговора с Си назначил посла в Китае. Место было свободно с 2021 года.

Он сказал Си Цзиньпину, что Украина освободит Крым и все земли, а также напомнил о "едином Китае".

Читайте также: Китай направил в Украину Ли Хуэя. Он был послом в России 10 лет и получил награды от Путина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.