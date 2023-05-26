Посланник Сі пропонував у Європі, щоб за Росією збереглися окуповані землі – WSJ

Посланник Китаю з "урегулювання" війни Лі Хуей під час візитів до країн Європи виступив за те, щоб Захід закликав до "негайного припинення вогню", залишивши водночас за Росією тимчасово окуповані нею території. Про це, посилаючись на європейських чиновників, ознайомлених з переговорами, повідомляє The Wall Street Journal.

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Видання пише, що Лі Хуей "ніс чіткий сигнал: союзники США в Європі повинні заявити про свою автономію та закликати до негайного припинення вогню, залишивши Росії у володінні частини [території] свого меншого сусіда, які вона зараз окуповує".

За словами співрозмовників журналістів, Лі Хуей, який відвідав цього місяця Київ, Варшаву, Берлін, Париж і Брюссель, закликав європейські уряди розглядати Китай як економічну альтернативу США і сказав, що вони повинні "діяти швидко, щоб покласти край конфлікту між Росією та Україною, перш ніж він пошириться".

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За словами одного з дипломатів, китайському посланцю сказали, що "Європу неможливо відокремити від Америки", і що Європа не відмовиться від підтримки України.

Інший дипломат припустив, що основні інтереси Китаю, певно, полягали в тому, щоб Росія не програла війну і щоб Москва утрималася від застосування ядерної зброї.

26 квітня стало відомо, що Лі Хуей стане представником Китаю, якого Пекін спрямує до України для "можливості політичного врегулювання" війни. Хуей 10 років був послом у Росії.

16 та 17 травня Лі Хуей за дорученням глави КНР Сі Цзіньпіна відвідував Україну. Глава МЗС Кулеба на зустрічі з посланцем сказав йому, що Україна не прийме жодних варіантів, які передбачають втрату територій чи заморожування конфлікту.

За підсумками зустрічі Лі Хуейя з президентом Зеленським 18 травня МЗС Китаю опублікувало звіт, в якому повідомило, що Україні та Росії "треба розпочати з себе" для початку мирних переговорів.

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