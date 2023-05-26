Посланник Си предлагал в Европе, чтобы за Россией сохранились оккупированные земли – WSJ

Посланник Китая по "урегулированию" войны Ли Хуэй в ходе визитов в страны Европы выступил за то, чтобы Запад призвал к "немедленному прекращению огня", оставив при этом за Россией временно оккупированные ею территории. Об этом, ссылаясь европейских чиновников, ознакомленных с переговорами, сообщает The Wall Street Journal.

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Издание пишет, что Ли Хуэй "нес четкий сигнал: союзники США в Европе должны заявить о своей автономии и призвать к немедленному прекращению огня, оставив России во владении части [территории] своего меньшего соседа, которые она сейчас оккупирует".

По словам собеседников журналистов, что Ли Хуэй, посетивший в этом месяце Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель, призвал европейские правительства рассматривать Китай как экономическую альтернативу США и сказал, что они должны "действовать быстро, чтобы положить конец конфликту между Россией и Украиной, прежде чем он распространится".

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По словам одного из дипломатов, китайскому посланнику сказали, что "Европу невозможно отделить от Америки", и что Европа не откажется от поддержки Украины.

Другой дипломат предположил, что основные интересы Китая, по-видимому, заключались в том, чтобы Россия не проиграла войну и чтобы Москва воздержалась от применения ядерного оружия.

26 апреля стало известно, что Ли Хуэй станет представителем Китая, которого Пекин направит в Украину для "возможности политического урегулирования" войны. Хуэй 10 лет был послом в России.

16 и 17 мая Ли Хуэй по поручению главы КНР Си Цзиньпина посещал Украину. Глава МИД Кулеба на встрече с посланником сказал ему, что Украина не примет никаких вариантов, которые предполагают потерю территорий или замораживание конфликта.

По итогам встречи Ли Хуэйя с президентом Зеленским 18 мая МИД Китая опубликовало отчет, в котором сообщило, что Украине и России "надо начать с себя" для начала мирных переговоров.

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