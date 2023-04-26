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Китай продолжает называть войну "украинским кризисом". Никифоров призвал не "придираться"

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 19:03
Китай продолжает называть войну
Сергей Никифоров (Фото - пресс-служба ОП)

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров считает "придиркой" акцентирование внимания на том, что Китай продолжает называть полномасштабную российско-украинскую войну "украинским кризисом". Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Сегодня в Министерстве иностранных дел Китая, комментируя разговор главы КНР Си Цзиньпина с президентом Владимиром Зеленским, полномасштабное вторжение РФ в очередной раз назвали "украинским кризисом".

Журналист попросил Никифорова прокомментировать такую китайскую формулировку и спросил, не "триггерит ли" его от этих слов.

"По поводу формулировок – мы делали все от нас зависящее, чтобы формулировка выглядела как можно ближе к правде, чтобы это не называлось "украинским кризисом", а называлось российским вторжением. Но Китай – мощное независимое государство, оставим им формулировать свою позицию так, как им кажется это правильным", – сказал пресс-секретарь Зеленского.

Отвечая на вопрос, называл ли Си войну "украинским кризисом" и во время разговора с Зеленским, Никифоров сказал: "Вы уже придираетесь к таким малейшим деталям".

  • Сегодня состоялся телефонный разговор между Си Цзиньпином и Зеленским. Это первая коммуникация между двумя лидерами с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
  • Китай отправил в Украину своего представителя, который был послом в России 10 лет и получил награды от Путина.
  • В день разговора Зеленский назначил посла в Китае, эта должность была свободной с 2021 года.
Оксана Житнюк
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Китай война КНР кризис сергей никифиров
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